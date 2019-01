Die Aussenpolitische Kommission (APK) des Nationalrats führt seit 13.30 Uhr eine öffentliche Anhörung zum Rahmenabkommen mit der EU durch.

Vier Juristinnen, ein Politologe sowie ein Ex-Diplomat stellen sich den Fragen der Kommissionsmitglieder.

Wir übertragen die Anhörung live auf SRF info und hier im Livestream.

Das sind die Experten Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Carl Baudenbacher (Independent Arbitrator and Consultant, Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court, Full Professor em. University of St. Gallen)

Marc Bros de Puechredon (Vorsitzender Geschäftsleitung BAK Economics)

Astrid Epiney (Professorin für Völkerrecht, Europarecht und schweizerisches öffentliches Recht an der Universität Freiburg und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Europarecht, Rektorin der Universität Freiburg)

Matthias Oesch (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Wirtschaftsvölkerrecht Universität Zürich)

Christa Tobler (Professorin für Europarecht, Europainstitut der Universität Basel)

Paul Widmer (Lehrbeauftragter für internationale Beziehungen an der School of Economics and Political Science der Universität St. Gallen)

Die Kommission habe beschlossen, eine öffentliche Anhörung durchzuführen, weil das Thema so wichtig sei. Es gehe nicht darum, einen politischen Entscheid zu fällen, sondern darum, Experten öffentlich Fragen zu stellen, betont Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP), Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats.

Das wollen die Nationalräte wissen

Zuerst darf die SVP-Fraktion Fragen stellen. Roger Köppel will von Paul Widmer wissen, ob die Schweiz und die EU nach Annahme des Abkommens immer noch gleichberechtigt wären. Widmer antwortet, dass er den Vertrag in der vorliegenden Form nicht gut finde. «Der Vertrag lässt zu vieles offen und packt zu vieles auf eine falsche Weise an.» Niemand sei glücklich mit dem Inhalt, betont Widmer.

Für die SP fragt Martin Näf Christa Tobler, wie sie das Abkommen generell einschätzt. Tobler antwortet, dass beide Parteien nicht erreicht hätten, was sie wollten. «Es ist ganz klar ein Kompromiss.» Alle Probleme würden aktuell durch das Abkommen nicht gelöst werden.

Die Experten Astrid Epiney und Matthias Oesch betonen, dass man daran denken müsse, dass die Schweiz am EU-Binnenmarkt teilnehmen will. Oesch sagt, dass die Schweiz Mitspracherechte hätte, was ein positives Element darstelle. «Wir haben das Recht, Nein zu sagen», sagt er im Zusammenhang mit der Automatisierung.

Fünf von 120 Verträgen

Der Bundesrat und die EU konnten sich bislang nicht auf einen gemeinsamen Entwurf zum Rahmenabkommen einigen. Der Bundesrat hatte den Entwurf im Dezember vergangenen Jahres in die Vernehmlassung gegeben.

Der neue Vertrag soll ausserdem klären, wie Streitigkeiten über die bilateralen Verträge gelöst werden. Gemäss Aussagen des Bundesrates betrifft das Rahmenabkommen fünf von über 120 Verträgen. Diese sichern der Schweiz den Zugang zum EU-Markt.

Der Vertragsentwurf fokussiert im Wesentlichen auf das Abkommen über die Personenfreizügigkeit, den Landverkehr, die technischen Handelshemmnisse sowie das Agrarabkommen.