Es war ein beliebtes ÖV-Angebot: Wer an einem Tag viel Zug fährt, konnte dafür bei der Gemeinde eine Tageskarte beziehen. Für rund 40 Franken in der 2. Klasse war man uneingeschränkt unterwegs. Rund 1.5 Millionen Tageskarten wurden jährlich verkauft. Per Ende 2023 kam das Aus: Das Angebot wurde eingestellt und durch ein neues ersetzt.

Grosser Unterschied: Es gibt verschiedene Preismodelle, und die Tickets sind personalisiert. Zudem können die neuen Spartageskarten auch bei anderen Gemeinden bezogen werden – sind also bei der eigenen Gemeinde keine verfügbar, kann man bei der Nachbargemeinde vorbeischauen.

Legende: Vor einem Jahr wurden die Tageskarten der Gemeinden durch ein neues Angebot abgelöst. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Nun zeigt sich aber: Die Gemeinden sind unzufrieden und verzichten auf das Angebot oder schränken es ein.

Die Abwicklung eines Verkaufs der Spartageskarten ist komplex und ausserordentlich zeitaufwendig.

Beispiel Burgdorf BE: Im November kommunizierte die Gemeinde, dass sie das Angebot der SBB beziehungsweise der Alliance Swiss Pass ab 2025 sistiert.

Der Grund: «Die Abwicklung eines Verkaufs der Spartageskarten ist komplex und ausserordentlich zeitaufwendig.» Mit dem heutigen System und der von der SBB geleisteten Entschädigung könne der Aufwand der Verwaltung nicht annähernd gedeckt werden, steht in einer Mitteilung. «Zudem gibt es im Bereich der Tageskarten attraktive Angebote, welche direkt über die SBB gebucht werden können.»

Angebot wird eingeschränkt ...

Auch Ostermundigen zieht die Reissleine. Hier werden künftig nur noch Karten an Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde verkauft. Zudem wird der Verkauf auf maximal zwei Stück pro Person beschränkt. Auch hier ist der Aufwand der Grund.

Kundinnen und Kunden können eine Rückerstattung beantragen, falls sie ihre Karten nicht gebraucht haben. «Diese Rückerstattungen sind kompliziert und aufwändig», sagt Gemeindeschreiberin Barbara Steudler. Darum will die Gemeinde nun weniger Karten in Umlauf bringen. Zudem stört sich die Gemeinde nicht nur am Aufwand. «Die Entschädigungen für die Gemeinden sind zu klein – es geht für uns nicht auf.»

... oder ganz abgeschafft

Ostermundigen und Burgdorf sind nicht alleine. Auch andere verkaufen die Tageskarte nur an Einwohnerinnen oder Einwohner oder stellen das Angebot gleich ganz ein, wie zum Beispiel Basel-Stadt.

Einzelne Gemeinden sind damit nicht zufrieden, andere aber schon.

Die Branchenorganisation Alliance Swiss Pass stellt ebenfalls fest, dass Gemeinden auf das Angebot verzichten und abspringen. «Es kommen jedoch auch wieder neue Gemeinden dazu», sagt Sprecherin Michaela Ruoss. So habe sich die Anzahl der teilnehmenden Gemeinden bei 1070 eingependelt. Die Entschädigung sei gerecht, die Gemeinden erhielten eine Provision von fünf Prozent. «Einzelne Gemeinden sind damit nicht zufrieden, andere aber schon», so Ruoss.

Anpassungen in Aussicht gestellt

Doch das letzte Wort dürfe noch nicht gesprochen sein. Alliance Swiss Pass bestätigt gegenüber SRF, dass die Konditionen für die Gemeinden derzeit Gegenstand von Diskussionen sind. «Wir sind dran, einzelne Dinge zu verbessern», sagt Sprecherin Michaela Ruoss. Was konkret angepasst wird, will sie nicht sagen. Anfang Jahr werde über diese Verbesserungen informiert.