Der Aargauer Nationalrat Matthias Samuel Jauslin wechselt von der FPD zur GLP.

Seine Entscheidung sei über eine lange Zeitspanne gereift, teilt Jauslin mit.

Die GLP freuts, die FDP zeigt sich wenig überrascht.

Jauslin ist Unternehmer und seit 2015 Nationalrat der FDP.

Er stelle den Gemeinsinn, also das Allgemeinwohl, ins Zentrum seines politischen Wirkens. Der Gemeinsinn sei ein zentraler Faktor für den Zusammenhalt der Schweiz, begründet Jauslin den Wechsel. Seine Parteikollegen habe er schriftlich über den Wechsel informiert.

Bei Umweltthemen nicht einig

Für ihn seien Umwelt, Klima, Raumplanung und erneuerbare Energien keine Modethemen, schreibt Jauslin weiter. Aus seiner Sicht sollte man sie nicht auf der Links-rechts-Achse verorten, sondern progressiv anpacken. Den Willen, dies zu tun, erkenne er bei der FDP nicht mehr.

Matthias Jauslin: Beruf, Familie und Politik Box aufklappen Box zuklappen Matthias Jauslin ist 62 Jahre alt. Er ist aus Wohlen AG, ist verheiratet, hat drei Kinder und leitet und besitzt einen Elektroinstallationsbetrieb in Wohlen. Das Unternehmen hat über 30 Angestellte. Er ist unter anderem im Stiftungsrat der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Jauslin ist seit 2015 im Nationalrat. 2009 bis 2015 war er im Grossen Rat, dem kantonalen Parlament. 1998 bis 2006 war er im Einwohnerrat der Gemeinde Wohlen, 2006 bis 2013 im Gemeinderat.

«Ich hatte bei diesen Themen immer eine klare Haltung. Die FPD stellt sie aber nicht mehr so weit nach vorne. Das entspricht nicht mehr meiner persönlichen Haltung», sagt Jauslin gegenüber SRF.

Ich muss andere Wege suchen, um meine Positionen zu vertreten.

Matthias Jauslin war Mitglied der Umweltkommission. «Dort hat sich gezeigt, dass man meine Person von FDP-Seite her nicht mehr in der Kommission möchte. Deshalb muss ich andere Wege suchen, um meine Positionen zu vertreten», so Jauslin weiter. Nach den Wahlen habe er gehofft, dass es in seinem Sinne weitergehen könne. Nach den Festtagen habe er sich nun zu diesem Schritt entschieden. Bisher habe er nur positive Rückmeldungen erhalten.

GLP freuts, FDP nicht überrascht

Die GLP freue sich über den Beitritt des 62-Jährigen, teilt sie mit. «Wir teilen dieselben Haltungen und Werte», begründet Fraktionspräsidentin Corina Gredig die Freude. Parteipräsident Jürg Grossen ergänzt: «Als progressiver Unternehmer, langjähriger Energie- und Verkehrspolitiker passt Matthias Jauslin gut zu uns.»

FDP-Parteipräsident Thierry Burkart zeigt sich über den Wechsel des Aargauer Nationalrats Matthias Samuel Jauslin zur GLP nicht überrascht. Jauslin habe in den vergangenen Jahren oft anders abgestimmt als die Mehrheit der FDP-Fraktion, sagte er. Deshalb werde sich an den Stärkeverhältnissen in der grossen Kammer nicht viel ändern, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Burkart hätte es nach eigener Aussage begrüsst, wenn Jauslin den Parteiwechsel vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 vorgenommen hätte.

Nicht der erste Wechsel

Matthias Jauslin ist nicht der erste Nationalrat, der während einer Legislatur die Partei wechselt. 2001 schloss sich der Aargauer FDP-Nationalrat Luzi Stamm der SVP an, 2011 wechselte Thomas Müller (SG) von der CVP (heute: Die Mitte) zur SVP. Im Frühling 2019 wechselte Daniel Frei (ZH) zur GLP.