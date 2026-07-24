Ein Arzt soll in Zürich jahrelang Patientinnen unter Narkose in seiner Praxis nackt gefilmt und sexuell missbraucht haben.

Der 65-jährige Facharzt aus Österreich sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, als eine Patientin eine versteckte Kamera im Untersuchungsraum bemerkte. «Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss», betont die Staatsanwaltschaft. Der Arzt soll Frauen am Abend für angeblich nötige Untersuchungen in die Praxis bestellt haben, als das Personal schon gegangen war.

Legende: Der 65 Jahre alte Facharzt für Magen, Darm und Verdauung wurde verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. IMAGO/Zoonar(Symbolbild)

Ermittlungen gibt es auch in Österreich, wo der Arzt in Graz eine Praxis führte. Nach einem Bericht des österreichischen Senders ORF bekamen die Behörden im Herbst 2025 einen Hinweis der Schweizer Kollegen.

Es sei Videomaterial sichergestellt worden und werde ausgewertet. Wie viele Frauen betroffen sind, ist nicht bekannt. Nach österreichischen Medienberichten sollen die heimlichen Aufnahmen schon 2012 begonnen haben.

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