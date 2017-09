Schellenberg : «Das Flugzeug wurde gesichtet». Schellenberg: «Aufgrund des Wetters kann man nicht zum Flugzeu... Schellenberg: «Hoffen, den Piloten unversehrt zu finden.» Bruns: «Pilot für Flugroute verantwortlich.» Schellenberg : «Das Flugzeug wurde gesichtet». 0:36 min, vom 12.9.2017

Schellenberg: «Aufgrund des Wetters kann man nicht zum Flugzeu... 0:25 min, vom 12.9.2017

Schellenberg: «Hoffen, den Piloten unversehrt zu finden.» 0:19 min, vom 12.9.2017

Bruns: «Pilot für Flugroute verantwortlich.» 0:29 min, vom 12.9.2017

Eine PC-7-Maschine der Schweizer Luftwaffe ist am Morgen im Gebiet Schreckhorn in den Berner Alpen abgestürzt.

Dies teilte Luftwaffenkommandant Aldo Schellenberg vor den Medien mit.

Über das Schicksal des Piloten liegen noch keine Angaben vor.

Laut Schellenberg hob das Propellerflugzeug etwa um 8.30 Uhr vom Flugplatz Payerne (VD) ab und hätte nach 9 Uhr in Locarno (TI) eintreffen sollen. Dort sei es aber nicht planmässig angekommen.

Daraufhin sei eine Suchaktion gestartet worden, an welcher sich drei Helikopter, eine PC-7 und die Jets des Luftpolizeidienstes beteiligten, sagte Schellenberg. Etwa um 16 Uhr konnte die Maschine im Gebiet Schreckhorn in den Berner Alpen geortet werden. Der Pilot wurde noch nicht gefunden, wie Schellenberg sagte. Die Suchaktion werde fortgesetzt, aber durch die schwierigen Wetterverhältnisse behindert.

PC-7-Maschinen ohne Schleudersitze

An Bord der Maschine war nur eine Person. Es handle sich um einen erfahrenen Piloten. Die Propellerflugzeuge, die bis zu zwei Personen Platz bieten, werden nicht permanent von einem Radar überwacht. Der Pilot meldet sich am Abflugort ab und danach am Ankunftsort wieder an. Über einen Schleudersitz verfügen die Flugzeuge nicht.

Die Pilatus PC-7 dienen der Armee vor allem als Schulflugzeuge. Mit dem PC-7-Team unterhält die Schweizer Luftwaffe auch eine Kunstflugformation, die bei Flugshows im In- und Ausland auftritt.

Die Staffel geriet im Februar dieses Jahres bei einem Zwischenfall an den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz GR in die Schlagzeilen, als eines der Flugzeuge ein Zugseil einer Seilbahnkamera touchierte. Die Seilbahnkamera stürzte dabei ins Zielgelände, ohne jemanden zu verletzen. Die PC-7 konnte nach dem Zwischenfall sicher auf dem Flugplatz Samedan landen, doch die Auftritte der Staffel wurden während über zwei Monaten sistiert.