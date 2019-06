Die beiden Pestizid-Initiativen werden im Nationalrat kaum eine Mehrheit finden. An der Urne könnte es anders aussehen.

Vier Stunden debattierte heute der Nationalrat über die beiden Pestizid-Initiativen, die voraussichtlich im nächsten Frühling zur Abstimmung kommen. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die grosse Kammer ist nicht nur gegen beide Umweltinitiativen, auch ein indirekter Gegenvorschlag wird kaum eine Mehrheit finden. Wenn Bauern und Industrievertreter im Nationalrat zusammenspannen, wird die grüne Welle ausgebremst.

Lobbying der Bauern

Die eine Initiative will das Trinkwasser besser vor Verunreinigungen schützen und den Bauern nur noch Direktzahlungen gewähren, wenn sie auf Pestizide verzichten und den Antibiotikaeinsatz reduzieren. Die andere will ein Verbot von synthetischen Spritzmitteln, auch beim Import und der Herstellung von Lebensmitteln.

Viel zu radikal für den einflussreichen Bauernverbandspräsidenten Markus Ritter, der in den vergangenen Tagen und Wochen enorm Druck auf seine CVP und die FDP-Fraktion ausgeübt hat, auf einen Gegenvorschlag zu verzichten. Der Grossteil der CVP wird Ritter wohl folgen. Und in der FDP kann Ritter auf seinen Mitstreiter Jacques Bourgeois zählen, Direktor des Bauernverbands.

FDP-Parteileitung desavouiert

Zusammen mit den Industrievertretern wird ein namhafter Teil der Freisinnigen gegen den Gegenvorschlag votieren und so die FDP-Parteileitung desavouieren. Diese wollte sich im Sinne der neuen FDP-Umweltpolitik mit den Grünen und der SP für einen Gegenvorschlag stark machen, der einen Pestizid-Aktionsplan des Bundes für verbindlich erklären würde.

Doch gegen die Bauern und Industrievertreter hat auch die FDP-Parteileitung kaum Chancen. Auch wenn die Umfrage der FDP gezeigt hat, dass die Basis mehr verbindliche Umweltziele will, die Bauern- und Industrielobby will es nicht. Sie geht lieber auf alles oder nichts und war damit in der jüngsten Vergangenheit recht erfolgreich.

Grüne Anliegen im Aufwind

In den letzten zehn Jahren wurden alle Umweltschutz-Initiativen an der Urne abgelehnt. Immer mit dem Argument, die radikalen Anliegen würden der Wirtschaft schaden. Doch diese Volksbegehren wie die Fairfood- oder die Atomausstiegsinitiative wurden alle vor der grünen Welle gebodigt, bevor die Schüler fürs Klima streikten und die Grünen deutlich zulegten bei kantonalen Wahlen. Mehr Sorge zur Umwelt steht nun zuoberst auf der Prioritätenliste vieler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in diesem Land.

Bauernverbandspräsident Markus Ritter hat noch nie verloren, er fühlt sich auch dieses Mal wieder siegessicher. Im Parlament wird es ihm wohl gelingen, die grüne Welle auszubremsen. Am Donnerstagvormittag wird der Nationalrat über den Gegenvorschlag abstimmen. Aber vor dem Volk werden es Bauern und Industrievertreter möglicherweise schwieriger haben im nächsten Frühling.