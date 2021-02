Ein vermisstes Flugzeug ist im Bodensee bei Staad (SG) gefunden worden.

Der Pilot, ein 70-jähriger Deutscher, wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Flughafen Altenrhein hatte kurz nach 11:30 Uhr Alarm geschlagen.

Beim Piloten handle es sich um einen 70-jährigen Deutschen, der im Tessin wohnhaft sei, informierte die St. Galler Polizei. Nach ersten Erkenntnissen startete er alleine mit seinem zweimotorigen Flugzeug (Piper) in Locarno (TI) mit dem Ziel Flughafen Altenrhein SG.

Aus ungeklärten Gründen stürzte das Flugzeug bei Staad (SG) in den See. Der Pilot konnte sich selbst aus dem Flugzeug befreien. Die aufgebotene Feuerwehr organisierte einen Fischer mit seinem Boot. Damit gelang es, den Piloten aus dem See zu bergen. Der 70-Jährige wurde anschliessend ans Ufer gebracht und ins Spital überführt. Er sei ansprechbar, aber unterkühlt gewesen, heisst es in der Mitteilung.

Die Sicherung der Unfallstelle und die Tatbestandsaufnahme laufen in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust. Im Einsatz sind mehrere Patrouillen und Sonderfunktionen der St. Galler Kantonspolizei, die internationalen Seerettungsdienste, die Rega sowie örtliche Feuerwehren. Die Unfallstelle sei vom Ufer aus nicht einsehbar. Über dem Bodensee liege dichter Nebel, informierte die Polizei.

Legende: Dichter Nebel über dem See erschwerten die Rettungsaktion. SRF/Beatrice Strotz

Der Flughafen Altenrhein (SG) meldete kurz nach 11:30 Uhr ein vermisstes Flugzeug. Polizeisprecher Florian Schneider bestätigte am Mittag gegenüber Keystone-SDA eine erste Meldung auf Tagblatt-Online. Das Flugzeug habe sich im Landeanflug auf den Flughafen Altenrhein befunden.