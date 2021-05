Legende: Mit 3D-Modellen suchten die Forschenden nach möglichen Fassungspunkten für Karstwasser. NFP Projekt Swisskars

Dass sich in karstigen Kalkgesteinsschichten tief im Boden grosse Mengen Wasser befinden, ist schon lange bekannt. Experten gehen davon aus, dass sich im Karstgestein rund 120 Kubikkilometer Wasser befinden, das entspricht in etwa der 1.5-fachen Menge des ganzen Genfersees. Zum Vergleich: Im heute hauptsächlich genutzten Lockergestein finden sich nur ca. 10 Kubikkilometer Grundwasser, die Karstwasserreserven sind also ungleich grösser.

Im Zuge vermehrter Trockenperioden im Sommer wurde auch die Wassergewinnung aus den Karstschichten bereits untersucht. Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes NFP61 «Swisskarst», Link öffnet in einem neuen Fenster entwickelten Forschende bereits 2010-2013 unter anderem eine Methode, um mögliche Ausbeutungspunkte für Karstwasser zu lokalisieren. Dabei ging es im Wesentlichen um die Erstellung zuverlässiger 3D-Modelle des Untergrundes. Dank solcher Modelle bzw. Karten des Untergrundes lässt sich sehen, wo sich wasserführende Kalksteinschichten besonders nahe an die Bodenoberfläche falten. Normalerweise verlaufen diese Schichten in bis zu 1000 Metern Tiefe, das Anzapfen wäre hier kaum möglich und auch das Wasser selber liesse sich wegen hoher Temperatur und Salzgehalt kaum verwenden. An den Faltungsstellen hingegen wäre das Anzapfen des Karstwassers technisch und finanziell möglich.

Trotz dieser bekannten Grundlagen beschränkt sich die Nutzung von Karstwasser in der Schweiz bis heute vor allem auf Orte, wo Karstquellen natürlich an die Oberfläche treten. Das Anzapfen von Karstschichten im Untergrund, sei bisher schlicht nie nötig gewesen, da ja ausreichend sauberes Grundwasser mit wenig Aufwand aus dem Lockergestein gewonnen werden konnte.