Die Polizei hat am frühen Morgen in der Universität Genf in die Besetzung durch pro-palästinensische Studierende eingegriffen.

Laut Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur Keystone-SDA habe sich die Polizei daran gemacht, rund 50 Studierende, die sich zu gehen weigerten, wegzubringen.

Seit fast einer Woche besetzen Studierende die Universität Genf.

Auch an anderen Schweizer Unis halten pro-palästinensische Aktivisten die Leitungen auf Trab. In Basel ist ihnen eine Frist bis am Abend gesetzt.

Etwa zwanzig Polizisten in Uniform und in Zivil haben gegen fünf Uhr das Uni-Mail-Gebäude betreten, wie der vor Ort anwesende Journalist der Nachrichtenagentur erklärte. Sie führten Identitätskontrollen durch und brachten die Studierenden weg.

Legende: Die pro-palästinensischen Studierenden hielten seit einer Woche die Haupthalle der Uni Mail der Universität Genf (UNIGE) besetzt. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Die Universität Genf hatte am Montag den Ton verschärft und angekündigt, eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen die pro-palästinensischen Studierenden einzureichen. Das Rektorat hatte die nächtliche Besetzung der Uni Mail von Anfang an als rechtswidrig betrachtet.

Die pro-palästinensischen Studentinnen und Studenten fordern unter anderem, dass die Uni Genf sich für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza einsetzt und ihre Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten und Forschungsinstituten beendet.

Uni Basel setzt Frist bis heute Abend

Die Universität Basel hat den Studierenden, die seit Montag einen Hörsaal besetzen, ein Ultimatum gestellt. Bis am Abend um 20 Uhr müssten die Pro-Palästina-Demonstrantinnen und -Demonstranten das Gebäude verlassen haben, hiess es in einer E-Mail an alle Studierenden. Die Besetzer störten andere Studierende bei den Prüfungen, sagte Uni-Sprecher Matthias Geering.

Beendeten die Protestierenden die Besetzung nicht und komme es zur Eskalation, dann gäbe es Disziplinarmassnahmen, die vom einfachem Verweis bis zum Uni-Ausschluss führen könnten. Kämen die Aktivisten dagegen der Aufforderung nach, sei die Universität dazu bereit, am Mittwoch mit einer Delegation von Studierenden über deren Anliegen zu sprechen.

60 Aktivisten in Bern, 100 in Freiburg

Auch an anderen Schweizer Unis hält der Protest pro-palästinensischer Kreise die Leitungen auf Trab, so in Bern und Freiburg. Beide Universitäten haben die Aktivistinnen und Aktivisten – mehrheitlich Studierende – dazu aufgerufen, die Besetzungen rasch zu beenden.

In Bern hatten am Sonntagabend rund 60 Personen mehrere Räume am Standort Unitobler in Beschlag genommen, darunter die Mensa. Laut Universität patrouillierten vermummte Personen im Gebäude. Zudem seien Aushänge mit teils antisemitischen Parolen angebracht worden.

An der Universität Freiburg hatten am Montagmittag rund hundert Personen eine Halle besetzt. Die «Studentische Kooperation für Palästina» verlangt unter anderem, dass die Universität die Gedenktafel für Chaim Weizmann in der Aula Magna entfernt. Weizmann, der erste israelische Staatspräsident, hatte in Freiburg studiert.

Begonnen hatten die Studentenproteste vergangene Woche an Hochschulen in Genf, Lausanne und Zürich. An der Zürcher ETH hat sie die Polizei beendet, in Lausanne dürfen die Aktivistinnen und Aktivisten nur noch tagsüber in der Uni protestieren.