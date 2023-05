Die SBB hat aktuell mit einer Störung beim Billettverkauf zu kämpfen.

Der Billettkauf an Automaten, via App oder auf der Website ist nicht möglich.

Eine Sprecherin bestätigte eine entsprechende Meldung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Ursache des Problems sei noch nicht abgeklärt und werde analysiert. Erst nach der Abklärung könne eine Prognose gemacht werden.

Die Billettautomaten an den Bahnhöfen zeigten am Montagmorgen die Störungsmeldung «Die bezahlte Leistung kann nicht ausgegeben werden» an. Das Internetportal Blick.ch hatte zuerst über die Störung berichtet.