In weiten Teil der Schweiz liegt viel Neuschnee.

Lawinenwarnungen gibt es unter anderem für das Wallis sowie Teile des Kantons Bern, Uri und Glarus.

Auf der Bahnlinie Visp VS - Andermatt UR - Disentis GR können die Züge derzeit nur eingeschränkt fahren.

Eine dreiteilige Zugkomposition war am Montag in Tschamut auf der Bündner Seite des Oberalppasses wegen des Schnees in einer Weiche stecken geblieben . Wegen der Bergung bleibt der Abschnitt Andermatt-Dieni den ganzen Dienstag unterbrochen. Zwischen Dieni und Disentis verkehrten dagegen die Züge, sagte ein Sprecher der Matterhorn-Gotthard-Bahn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Auch der Bahnverkehr auf der Strecke Andermatt-Visp war beeinträchtigt und zeitweise unterbrochen. Grund dafür war die Lawinengefahr im Urserental und im Obergoms, wegen der in den beiden Hochtälern auch die Strasse gesperrt war. Bis am Mittag konnte die Matterhorn Gotthard Bahn die beiden Abschnitte aber wieder in Betrieb nehmen.

Bis zu zwei Meter Neuschnee in den Bergen

Bereits seit Montag eingestellt ist der Autoverlad durch den Furkatunnel zwischen Realp und Oberwald VS. Grund dafür ist die wegen Lawinengefahr gesperrte Strasse zwischen Realp und Hospental UR.

Gemäss einer Zusammenstellung von SRF Meteo hat es bis am Dienstagmorgen innerhalb von 24 Stunden am Alpenhauptkamm bis zu zwei Meter Neuschnee gegeben. Nach Angaben des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herrscht deswegen in weiten Teilen der Alpen «grosse» Lawinengefahr.

Legende: Bürchen VS Walliser Berge mit Bietschhorn Janosch Göldi

Besonders im Kanton Wallis hat es in den letzten Stunden weiter geschneit. Das SLF-Lawinenbulletin zeigt derzeit die zweithöchste Gefahrenstufe für das Wallis, und Teile der Kantone Bern, Uri und Glarus an .

Eine Schneewarnung gibt es auch für den Kanton Waadt, wie die Alertswiss-App meldet. Auf Dächern und Bäumen könnten sich grosse Schneemengen sammeln. Wälder sollten darum gemieden werden. In Uri mussten mehrere Strassen gesperrt werden, darunter die Axenstrasse. Auch die H11 zwischen Wassen und Meien ist betroffen, genauso wie die Furkastrasse Hospental-Realp.

Weltcup-Snowboarderin von Lawine erfasst

In Arosa ist am Montag die Weltcup-Snowboarderin Sophie Hediger abseits einer geschlossenen Piste von einer Lawine erfasst worden. Laut Kantonspolizei Graubünden wurde sie rund zwei Stunden später, um 15:30 Uhr, von Rettungskräften geortet.

Trotz Reanimationsversuchen sei die 26-Jährige noch am Unfallort verstorben. Sophie Hediger gehörte dem Nationalkader an.