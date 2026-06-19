Der Kanton Freiburg hat im Naturschutzgebiet Grande Cariçaie 80 Europäische Sumpfschildkröten ausgesetzt.

Die Aktion ist Teil eines bis zum Jahr 2028 laufenden Wiederansiedlungs­programms für die vom Aussterben bedrohte Tierart.

Einige der Reptilien wurden mit GPS-Sendern ausgestattet – und unter den wachsamen Augen von Schulkindern in die Freiheit entlassen.

An der Aktion in Givisiez FR beteiligte sich eine Primarschulklasse aus der Region, wie das kantonale Amt für Wald und Natur mitteilte. Die junge Generation soll so für den Schutz der Biodiversität sensibilisiert werden.

Das Verhalten wird «getracked»

Fünf der freigelassenen Reptilien wurden mit solarbetriebenen GPS-Sendern ausgestattet. Diese Geräte sollen weitere wissenschaftliche Erkenntnisse über das Verhalten und die Lebensraumnutzung der Tiere liefern.

Legende: Bereits im Vorjahr waren 70 Sumpfschildkröten in dem Gebiet ausgesetzt worden. Das anschliessende Monitoring zeigte eine gute Anpassungsfähigkeit der Tiere – auch wenn eine der Schildkröten mehrfach eine Eisenbahnlinie überquerte. Keystone/Christian Beutler (Archiv)

Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige einheimische Schildkrötenart der Schweiz und steht auf der Roten Liste der Reptilien. Ihr Schutz wird vom Bund als vorrangig eingestuft.

Keine Ermunterung für private Aussetz-Aktionen

Das Freiburger Förderprogramm wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton Waadt, dem Centre Emys, der Organisation Info Fauna und dem Verein Grande Cariçaie koordiniert.

Legende: Die jüngeren Semester sind leicht zu übersehen. Ausgewachsene Exemplare können eine stolze Panzerlänge von zwanzig Zentimetern erreichen. Keystone/Christian Beutler (Archiv)

Zudem ist es in eine nationale Initiative eingebunden. Das Amt für Wald und Natur wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es strengstens verboten ist, Wildtiere eigenmächtig in der Natur auszusetzen. Dies könne schwerwiegende Folgen für die einheimische Tierwelt haben.