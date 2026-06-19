- Der Kanton Freiburg hat im Naturschutzgebiet Grande Cariçaie 80 Europäische Sumpfschildkröten ausgesetzt.
- Die Aktion ist Teil eines bis zum Jahr 2028 laufenden Wiederansiedlungsprogramms für die vom Aussterben bedrohte Tierart.
- Einige der Reptilien wurden mit GPS-Sendern ausgestattet – und unter den wachsamen Augen von Schulkindern in die Freiheit entlassen.
An der Aktion in Givisiez FR beteiligte sich eine Primarschulklasse aus der Region, wie das kantonale Amt für Wald und Natur mitteilte. Die junge Generation soll so für den Schutz der Biodiversität sensibilisiert werden.
Das Verhalten wird «getracked»
Fünf der freigelassenen Reptilien wurden mit solarbetriebenen GPS-Sendern ausgestattet. Diese Geräte sollen weitere wissenschaftliche Erkenntnisse über das Verhalten und die Lebensraumnutzung der Tiere liefern.
Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige einheimische Schildkrötenart der Schweiz und steht auf der Roten Liste der Reptilien. Ihr Schutz wird vom Bund als vorrangig eingestuft.
Keine Ermunterung für private Aussetz-Aktionen
Das Freiburger Förderprogramm wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton Waadt, dem Centre Emys, der Organisation Info Fauna und dem Verein Grande Cariçaie koordiniert.
Zudem ist es in eine nationale Initiative eingebunden. Das Amt für Wald und Natur wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es strengstens verboten ist, Wildtiere eigenmächtig in der Natur auszusetzen. Dies könne schwerwiegende Folgen für die einheimische Tierwelt haben.
Holen Sie sich SRF News in Ihr Whatsapp
Die wichtigsten und spannendsten News jetzt bequem auf Whatsapp – einmal morgens (Montag bis Freitag), einmal abends (die ganze Woche): Abonnieren Sie hier den SRF-News-Kanal auf Ihrem Smartphone.