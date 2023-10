Darum geht es: Der landesweit bekannte Strafgefangene Brian muss sich ab Montag einmal mehr vor Gericht verantworten, dieses Mal am Bezirksgericht Dielsdorf. Angeklagt ist er wegen rund 30 Delikten. Diese soll er zwischen November 2018 und Juni 2022 in der Strafanstalt Pöschwies im zürcherischen Regensdorf begangen haben.

Das wird Brian vorgeworfen: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe Gefängnismitarbeiter und Mithäftlinge angegriffen. Am schwersten wiege ein Vorfall, bei dem Brian eine Glasscherbe in Richtung eines Aufsehers geworfen habe. Dieser sei oberhalb des Auges verletzt worden. Daneben geht es auch um Fälle einfacher Körperverletzung, Sachbeschädigungen sowie Drohung und Gewalt gegen Behörden und Beamte. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft beantragt, ist noch nicht bekannt.

Deshalb ist Brian selbst am Prozess nicht dabei: Der 28-jährige Brian hatte letzte Woche ein Gesuch um Dispensation gestellt. Er hatte also darum gebeten, dass er nicht vor Ort am Prozess teilnehmen muss. Das Bezirksgericht Dielsdorf hat dies bewilligt. Das heisst, eine Befragung zu seiner Person und zu den Delikten findet nicht statt.

Das sagt ein Gutachter: Ein Gutachter, der die Haftbedingungen von Brian im Auftrag des Zürcher Obergerichts untersucht hat, kritisierte am ersten Prozesstag den Justizvollzug. Demnach hätten die Haftbedingungen das aggressive Verhalten von Brian verschärft. So befand sich der Angeklagte etwa dreieinhalb Jahre in Einzelhaft, was gegen Menschenrecht verstosse.

So geht es nun weiter: Der Prozess dauert voraussichtlich zwei Tage. Unter anderen werden sich die zuständige Staatsanwaltschaft und Brians Anwälte äussern. Das Urteil mitsamt Strafmass wird am 8. November verkündet.