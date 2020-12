Prozess in Olten

Am Donnerstag hat in Olten der Prozess gegen einen 47-jährigen Pädophilen begonnen.

Dem Mann werden mehrere sexuelle Übergriffe auf Kinder vorgeworfen.

Die Taten soll er während einer ambulanten Massnahme verübt haben. Dafür wurden die Solothurner Behörden heftig kritisiert.

Die Anklage wirft dem als William W. bekannten, mutmasslichen Täter vor, er habe in mindestens drei Fällen Kinder sexuell missbraucht. Die Taten soll er zwischen Juli und November 2018 verübt haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von mehrfacher Nötigung und mehrfacher Schändung.

Zwei Übergriffe seien in einem Wohnzimmer passiert. Er habe sich an zwei Buben – fünf und sechs Jahre alt – vergangen, während sich die Eltern im Nebenzimmer auf eine Hochzeit vorbereitet hätten. Einen Übergriff habe Willam W. in einem Restaurant begangen, dass er betrieben hatte.

Dabei soll er einen achtjährigen Buben auf dem Schulweg angesprochen und ihm eine Cola in seinem Restaurant spendiert haben. Danach sei es in der leeren Gaststube zu einem Übergriff gekommen. Zudem soll er zwei Teenager sexuell belästigt haben und sich der harten Pornografie schuldig gemacht haben.

Schleppender Prozessauftakt

Zu Beginn des Prozesses hatte die Verteidigung die Rechtmässigkeit der Befragung der Opfer angezweifelt. Die Kinder seien zu wenig klar über ihre Rechten und Pflichten aufgeklärt worden. Die Staatsanwaltschaft entgegnete, es seien speziell geschulte Beamte dafür eingesetzt worden. Die Richter haben nach einer Verhandlungspause entschieden, die meisten Beweise zuzulassen und den Prozess fortzusetzen.

Aktuell werden Zeuginnen befragt. Es sind Frauen, die an einer Messe in einer Glaubensgemeinschaft beteiligt waren. Auch während dieses Gottesdienstes soll Willam W. in einem Nebenzimmer Kinder missbraucht haben. Der Angeklagte selbst wurde noch nicht befragt. Er folgte den Ausführungen der Zeuginnen aufmerksam, wirkte insgesamt aber ruhig und gelassen, wie ein SRF-Reporter berichtet.

Legende: Der Angeklagte sitzt seit 2018 in Untersuchungshaft. Er wurde am Morgen von der Polizei in den Gerichtssaal geführt. SRF/Marco Jaggi

Rückfällig während amtlicher Massnahmen

Bereits vor über 20 Jahren wurde der mutmassliche Täter zum ersten Mal verurteilt. Damals, in den 90er-Jahren, im Kanton Aargau, hatte er mehrere Kinder geschändet.

2006 wurde William W. rückfällig. In Starrkirch-Wil bei Olten vergewaltigte er ein achtjähriges Mädchen. 2016 wurde er wieder freigelassen. Es gab Auflagen: Er musste Fussfesseln tragen, musste regelmässig einen Drogentest machen, in einem geschützten Wohnheim übernachten, sich bei der Bewährungshilfe melden.

Doch: An diese Auflagen hatte sich William W. offenbar nicht gehalten, wie der «Tages-Anzeiger» anfangs Jahr publik machte. Er sei den Behörden auf der Nase herumgetanzt. Diese hätten ihn zwar mehrmals verwarnt, wirklich viel passiert sei aber nicht.

Haben die Behörden versagt? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Wie kann ein Straftäter im Vollzug rückfällig werden? Die ganze Schweiz hatte sich diese Frage gestellt im Zusammenhang mit dem Fall William W. Die Solothurner Regierung hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Diese kam im September 2019 zum Schluss, die Behörden hätten «rechts- und verhältnismässig» gehandelt. Sie hätten getan, was rechtlich möglich sei. Allerdings bestünden Lücken im Bundesrecht. Der Solothurner Kantonsrat hat inzwischen Lücken geschlossen, es gilt ein neues Justizvollzugsgesetz. Politisch ist der unbegreifliche Fall damit abgeschlossen.

Und dann wurde William W. 2018 offenbar wieder rückfällig. Um die Delikte in dieser Zeit geht es im aktuellen Prozess vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Der Prozess ist auf zwei Tage angesetzt. Ein Urteil wird frühestens am Freitag erwartet.

Update folgt.