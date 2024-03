Der Prozess gegen den früheren gambischen Innenminister Ousman Sonko ist vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona wieder aufgenommen worden.

Die Staatsanwältin Sabrina Beyeler beantragt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe.

Ousman Sonko, ehemaliger Innenminister von Gambia, war als Asylbewerber in die Schweiz gekommen, wo er sich nun vor der Justiz verantworten muss. Sonko sei der mehrfachen qualifizierten Verbrechen gegen die Menschenrechte schuldig zu sprechen, sagte Staatsanwältin Sabrina Beyeler nach einem einmonatigen Prozessunterbruch in Bellinzona. Er soll die lebenslängliche Freiheitsstrafe erhalten.

Legende: Vor Prozessbeginn im Januar 2024 demonstrierten Opfer und Angehörige solcher vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Für die Bundesanwaltschaft ist unbestritten, dass Ousman Sonko für Tötungen, Folterungen, Vergewaltigungen und die mehrfache Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung als qualifizierte Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich ist. Die Staatsanwältin zeigte in ihrem Plädoyer auf, inwiefern Sonko als Mitglied eines Täterkollektivs die Straftaten mitzuverantworten habe. Diese seien im Rahmen eines systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung Gambias begangen worden.

04:31 Video Eine Klägerin gegen Ousman Sonko berichtet Aus 10 vor 10 vom 08.01.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 31 Sekunden.

Die Staatsanwältin bezeichnete Sonkos Tatverschulden in sämtlichen Punkten als schwer. Er habe bisher keinerlei Reue gezeigt und jegliche Verantwortung bestritten. Auch im Hauptverfahren vor der Strafkammer, das im Januar 2024 begann, bezeichnete er sich als unschuldig. Sein Verhalten sei in der Untersuchung ausserdem nur vordergründig kooperativ gewesen. So habe er über 50 Beschwerden gemacht und sich damit störend verhalten, was die Staatsanwältin als straferhöhend wertete.

Der Prozess ist laut Staatsanwältin historisch, weil in der Schweiz erstmals ein früherer Innenminister wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beurteilt werde. Es stellten sich zentrale Rechtsfragen, bei denen eine bundesgerichtliche Klärung noch ausstehe.