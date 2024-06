Eine heute 32-jährige Frau muss sich ab Mittwoch im Kanton Bern wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ihr Verteidiger kritisiert, dass einseitig ermittelt worden und anderen möglichen Täterschaften zu wenig nachgegangen sei. Die Mutter sagt, sie hätte ihrem Kind niemals so etwas antun können.

Prozessauftakt in Bern

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Eine Frau steht im Verdacht, im Februar 2022 ihre damals achtjährige Tochter getötet zu haben. Die 32-jährige Mutter, die ab Mittwoch vor dem Berner Regionalgericht steht, bestreitet die Tat. Unter Tränen sagte sie heute vor Gericht, dass sie ihrer Tochter niemals so etwas hätte antun können und sie ihr Kind über alles geliebt habe.

«Einseitige Ermittlungen»

Ihr Verteidiger Moritz Müller kritisiert gegenüber SRF Schweiz aktuell: «Die Polizei hat einseitig ermittelt. Einer anderen möglichen Täterschaft ist nicht ernsthaft nachgegangen worden.» Von Anfang an sei nur seine Klientin im Fokus der Ermittlungen gestanden.

Legende: Die beschuldigte 32-jährige Mutter heute beim Gerichtsprozess zur Kindstötung im Könizbergwald. SRF / Erika Bardakci-Egli

Als die Polizei am 1. Februar 2022 das Mädchen leblos im Wald fand, war zunächst unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen handelte. Bei der Polizei erhärtete sich schnell der Verdacht, dass die Mutter das Kind getötet haben könnte. Dies unter anderem, weil ein damals zwölfjähriger Knabe kurz nach der Tat aussagte, er habe die Mutter und deren Tochter kurz vor der Tatzeit im Wald gesehen. Seither ist die Frau in Haft.

Legende: Nach der Kindstötung: Grosse Betroffenheit im Quartier beim Könizbergwald in Bern. Keystone/Anthony Anex

Gemäss dem Verteidiger seien nicht nur die Aussagen des zwölfjährigen Knaben widersprüchlich und ungenau, sondern auch der Zeuge selbst sei unglaubwürdig. «Es gibt eine Kesb-Meldung, gemäss der er in der Schule herumerzählt, er habe das Mädchen selbst getötet.»

Kaltblütiger Mord aus Überforderung?

Die Staatsanwaltschaft wirft der Beschuldigten Mord, eventuell vorsätzliche Tötung, vor. Gemäss Anklageschrift wollte sich die Mutter «ihrer Tochter entledigen». Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter vor, «skrupellos» gehandelt und die Tat «heimtückisch» geplant zu haben. Sie soll ihre ahnungslose Tochter unter einem Vorwand in den Könizbergwald zu ihrem gemeinsamen Versteck (Baumhütte) gelockt haben, um sie dort zu erschlagen.

Als Beweggrund nennt die Staatsanwaltschaft, dass die Frau Schwierigkeiten in der Lebensbewältigung als alleinerziehende Mutter gehabt hätte und dass sie ihr Muttersein mit dem gewünschten Privatleben und den eigenen Bedürfnissen nicht habe vereinbaren können.

Am Stein DNA-Spur der Mutter

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Mutter der Tochter mit einem Stein schwere Kopfverletzungen zufügte. Am Stein fanden sich Blut und Haare des Mädchens und eine DNA-Spur der Mutter. Gemäss ihrem Verteidiger liessen sich die DNA-Spuren aber dadurch erklären, dass die Mutter wenige Tage zuvor selbst mit dem Mädchen dort im Wald gespielt und den Stein damals in die Hand genommen hatte.



Es gilt die Unschuldsvermutung. Das erstinstanzliche Regionalgericht Bern-Mittelland wird nun in den nächsten Tagen die Frage klären müssen, ob tatsächlich die Mutter ihre eigene Tochter getötet hat. Wenn nein, stellt sich die Frage: Wer war es dann? Das Urteil wird Mitte Juni erwartet.