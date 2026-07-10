Nachtschicht für Fans: Wo der Viertelfinal der Nati zu sehen ist

Der WM-Viertelfinalmatch Schweiz – Argentinien in der Nacht auf Sonntag wird um 3 Uhr in der Früh angepfiffen. Viele Kantone und Städte haben eine Freinacht genehmigt. Wo was möglich ist? Eine Auswahl aus den Regionen.

Burger und Currywurst in Aarau

Beim Achtelfinalspiel blieb man in der Aeschbachhalle in Aarau auf den Gipfeli sitzen, für den Viertelfinal geht es wieder zurück zu den Wurzeln: «Bis zum Spielende gibt es Burger und Currywurst», sagt Tamara Hürlimann von der Aeschbachhalle.

Legende: Nach dem Achtelfinal um 5 Uhr zeigt die Aeschbachhalle in Aarau auch den Viertelfinal um 3 Uhr. Zvg/Aeschbachhalle

Übertragung mit Untertiteln in Basel

Im Volta Bräu beim Voltaplatz in Basel bleibt das Public Viewing die ganze Nacht geöffnet. Weil bereits um 23 Uhr ein weiteres WM-Spiel stattfindet, könne man nahtlos in die Übertragung der Schweizer Partie übergehen, heisst es auf Anfrage. Ein beliebter Ort in Basel ist das Gare du Nord im Badischen Bahnhof. Dort wurden kurzfristig Mitarbeitende organisiert, damit die Gäste auch mitten in der Nacht versorgt werden können. Die Übertragung wird mit Untertiteln für hörbeeinträchtigte Personen gezeigt.

Legende: Aufstehen oder Wachbleiben für den Match um 3 Uhr morgens? KEYSTONE/Claudio Thoma

Warm-up-Party und Raclette in Bern

Auch keine Sperrstunde gibt es in Bern. Um die Menschen bis 3 Uhr bei Laune zu halten, veranstaltet die Outdoor-Bar Peter Flamingo eine Warm-up-Party bis zum Spielbeginn. In der Piazza im Park beim Hirschengraben wird nach Fondue und Würstli nun Raclette auf Brot serviert. «Diese Anspielzeit ist mal etwas Spezielles, nicht so wie immer», sagt Piazza-Mitinhaber Michele Graniello auf Anfrage. Auch das Public Viewing im Museumspark zeigt den Viertelfinalmatch. «Wir sind gewappnet für all jene, die um 3 Uhr noch wach sind, inklusive Flammkuchen und Getränke», sagt der Veranstalter Tom Weingart. Das heisst auch, dass es ein grösseres Securityaufgebot brauche.

Tango im Freiburger Kino

Das Kino Korso in Freiburg zeigt den Viertelfinal in zwei Sälen, einmal deutsch, einmal französisch. Das Motto des Abends, oder besser gesagt des Morgens, lautet «Tango-Abend». Inspiriert vom Gegner der Schweizer Nati. Das heisst, es wird Tango getanzt und Latino-mässig gefeiert, egal wer am Ende gewinnt.

Legende: Passend zum Gegner der Schweizer Nati: Im Kino Korso in Freiburg kann Tango getanzt werden. AP Photo/Francisco

Locarno ganz gross

Am Donnerstag geht es los mit dem Musikfestival Moon and Stars in Locarno. Nun haben die Organisatoren entschieden, den Viertelfinal auf einem Grossbildschirm auf der Piazza Grande im Rahmen des Festivals zu übertragen. Damit soll es das grösste Public Viewing der Schweiz werden.

Legende: Für einmal kein Konzert, sondern ein Fussballmatch auf der Piazza Grande in Locarno. KEYSTONE/Ti-Press/Massimo Piccoli

Public Viewing im Schlosshof in Seetal

Im luzernischen Seetal kann der Match im Innenhof des Schlosses Heidegg verfolgt werden. «Wir projizieren das Spiel auf die Aussenwand der Schlosskapelle», sagt Kurator und Geschäftsführer Dieter Ruckstuhl. Es ist das erste Spiel dieser WM, das gezeigt wird. «Eigentlich gibt es bei uns am Sonntagnachmittag eine Buvette. Nach dem Sieg gegen Kolumbien kamen zwei junge Mitarbeiterinnen mit der Idee für das Public Viewing auf die Schlossleitung zu.» Er sei sofort dabei gewesen, sagt Dieter Ruckstuhl. «Es ist ein historischer Moment, so ein Spiel in einem achthundertjährigen Schloss zu erleben.»

Legende: Beim Schloss Heidegg wird der Viertelfinal an die Schlossmauern projiziert. Zvg/Roland Zemp

Offene Türen ab 1 Uhr in Zürich

Auch in Zürich bereitet man sich auf eine lange Fussballnacht vor. Die Maag Halle öffnet ihre Tore bereits um 1 Uhr. Im Public Viewing Zum glatten Köbi im Zürcher Kreis vier laufen die letzten Vorbereitungen, sagt Gründer Michael Vonplon, denn: «Wir möchten die besondere Nacht entsprechend gestalten.» Klar sei bereits, dass es rund um das Spiel ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und DJs vor Ort gibt. Die Musik sei länderspezifisch und passend zu den jeweiligen Begegnungen.