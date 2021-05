Der deutsche EU-Parlamentarier Andreas Schwab (CDU) hat sich im Interview mit SRF zum gestrigen Entscheid des Bundesrats geäussert. «Mit dieser Entscheidung ist die Aussage verbunden ist, dass die Schweiz zu einem Drittstaat werden will, wie beispielsweise Grossbritannien», sagt der Vorsitzende der Delegation des EU-Parlaments, die sich um die Beziehungen zur Schweiz kümmert. Die Schweiz müsse nun zunächst einmal selbst entscheiden, wie sie die Beziehungen mit ihren Nachbarn weiterführen wolle. Die EU werde aber offen für Gespräche bleiben, sagt Schwab. «Weil wir die Schweiz schätzen und weil wir wissen, dass wir in der Mitte Europas auf extrem gute Beziehungen angewiesen sind.»

Bei den Gewerkschaften teilt man diesen Pessimismus nicht. Die Schweiz sei ein wichtiger Handelspartner der EU, so der Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, Daniel Lampart: «Fakt ist, dass auch die EU ein grosses Interesse an guten und geregelten Wirtschaftsbeziehungen zur Schweiz hat. Die EU-Kommission wäre blöd, das aufs Spiel zu setzen.»

23:12

Das war die «Arena Spezial»

Die «Arena Spezial» ist beendet. Die anwesenden Politiker und Politikerinnen waren sich in vielen Punkten einig. Beispielsweise, dass man auch in Zukunft ein geordnetes Verhältnis mit der Europäischen Union brauche. Daneben gab es aber auch viel Kritik an den Bundesratsparteien, der Bundesrat habe sich in diesem Dossier bisher nicht die besten Noten verdient.