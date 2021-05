23:12

Das war die «Arena Spezial»

Die «Arena Spezial» ist beendet. Die anwesenden Politiker und Politikerinnen waren sich in vielen Punkten einig. Beispielsweise, dass man auch in Zukunft ein geordnetes Verhältnis mit der Europäischen Union brauche. Daneben gab es aber auch viel Kritik an den Bundesratsparteien, der Bundesrat habe sich in diesem Dossier bisher nicht die besten Noten verdient.