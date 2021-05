Was sagen die Politiker und Politikerinnen nach dem Abbruch der Verhandlungen des Bundesrates? In einer «Arena Spezial» äussern sich gleich folgende Politiker dazu:

Heute hat der Bundesrat unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die Schweiz als viertgrösster Handelspartner der EU und zweitgrösster Investor in der EU (weltweit!) ein solches Vorgehen nicht toleriert. Die Schweiz hat markiert, dass man mit ihr in einem Klima des Drucks und der Einschüchterung nicht zu Vertragsabschlüssen kommt. Dies ist das Fazit der Analyse von SRF-Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt zum heutigen Vertragsabbruch.

20:34

Welche Optionen ergeben sich nach dem Abbruch noch für die Schweiz und die EU?

Welche Optionen ergeben sich nach dem Abbruch noch für die Schweiz und die EU? Einschätzungen dazu von SRF-EU-Korrespondent Michael Rauchenstein: «Eric Mamer, Sprecher der Europäischen Kommission, hat mir erklärt, dass die Tür für die Schweiz beim Rahmenabkommen offen bleibe, aber nicht, wenn es um sektorielle Abkommen gehe. Also wenn man die bilateralen Beziehungen vertiefen möchte, wie das Karin Keller-Sutter heute erklärt hat. Hier in Brüssel gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Plan B. Gerade der Brexit hat gezeigt, dass sich die EU von ihren Grundprinzipien nicht weg bewegt. Das Fundament für weitere Gespräche ist momentan weg. Es könnte also in nächster Zeit zwischen Brüssel und Bern schwierig werden.»