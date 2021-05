Mittlerweile hat sich auch die EU zur Entscheidung des Bundesrats geäussert. Die Kommission habe mit Bedauern den Abbruch der Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen zur Kenntnis genommen. Sie will nun die Folgen dieser Ankündigung sorgfältig analysieren. Der Rahmenvertrag hätte die Grundlage für eine Verbesserung und Weiterentwicklung der künftigen bilateralen Beziehungen Schweiz-EU sein sollen, schreibt die EU-Kommission in einer Mitteilung.

16:33

Was geschieht bei einem Wegfall der Bilateralen?

Ein Journalist spricht den Bundesrat darauf an, was bei einem Wegfall der Bilateralen geschehen würde. «Es gibt verschiedene Aspekte», so Parmelin. Die Erosion oder die Verschiebungen seien schädlich, so Parmelin, sehr oft für beide Parteien. «Es ist schwierig abzuschätzen, wie hoch die Kosten ausfallen».