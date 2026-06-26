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Rampenverkauf der SBB Vom Erstklasssitz bis zum Gabelstapler

Erstmals führt die SBB in Trimbach SO einen Rampenverkauf durch. Das Interesse am Bahnmaterial ist gross.

26.06.2026, 17:26

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Grossandrang auf SBB-Material

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  • Bild 1 von 10. Signale, Eisenbahnschilder, Erstklasssitze: Die SBB führt erstmals einen Rampenverkauf durch. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Mehrere Personen sortieren Metallschilder und Gegenstände in Kisten in einer Lagerhalle.
  • Bild 2 von 10. Im Logistikcenter in Trimbach SO verkauft die SBB Gegenstände, die sie nicht mehr braucht. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Menschenmengen betrachten Gegenstände in einem Flohmarktbereich von oben.
  • Bild 3 von 10. Im Angebot sind auch Sitze aus Erstklasswagen. Diese sind sehr begehrt. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Zwei gepolsterte Bahnsitze auf einem Holzpodest in einem Raum.
  • Bild 4 von 10. Diese beiden haben zugeschlagen und müssen die Sitzbank nun irgendwie im Kofferraum verstauen. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Drei Personen laden ein zusammengeklapptes Möbelstück in ein Auto.
  • Bild 5 von 10. Wie wäre es mit einem Telefon? Total unmodern mit Wählscheibe – und garantiert ohne Internet. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Sammlung antiker Telefone und Kommunikationsgeräte auf einem Tisch.
  • Bild 6 von 10. Diese Gondelbahnkabine ist für 2200 Franken zu haben. Auch Gabelstapler (im Hintergrund) und Kehrmaschinen stehen zum Verkauf. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Offene Gondel in einem Lagerhaus mit Palettenheber im Hintergrund.
  • Bild 7 von 10. Das Interesse ist gross: Vor dem Eingang und an den Kassen bilden sich Warteschlangen. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Menschen betreten durch eine Glastür ein Gebäude.
  • Bild 8 von 10. Normalerweise verkauft die SBB altes Material über ihre Resale-Plattform im Internet. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Marktszene mit Menschen, die an Ständen mit verschiedenen Gegenständen stehen.
  • Bild 9 von 10. Heugabeln und Pickel: Dieser Käufer ist sichtlich glücklich über seine Funde. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Ein Mann mit Heugabel steht in einer Halle mit mehreren Menschen im Hintergrund.
  • Bild 10 von 10. Roboter «Pepper» sucht ein neues Zuhause. Er wird für 2200 Franken angeboten. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
    Weisser Roboter mit Bildschirm steht auf einem Boden.
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