Rampenverkauf der SBB Vom Erstklasssitz bis zum Gabelstapler

Grossandrang auf SBB-Material
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Bild 1 von 10. Signale, Eisenbahnschilder, Erstklasssitze: Die SBB führt erstmals einen Rampenverkauf durch. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 2 von 10. Im Logistikcenter in Trimbach SO verkauft die SBB Gegenstände, die sie nicht mehr braucht. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 3 von 10. Im Angebot sind auch Sitze aus Erstklasswagen. Diese sind sehr begehrt. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 4 von 10. Diese beiden haben zugeschlagen und müssen die Sitzbank nun irgendwie im Kofferraum verstauen. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 5 von 10. Wie wäre es mit einem Telefon? Total unmodern mit Wählscheibe – und garantiert ohne Internet. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 6 von 10. Diese Gondelbahnkabine ist für 2200 Franken zu haben. Auch Gabelstapler (im Hintergrund) und Kehrmaschinen stehen zum Verkauf. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 7 von 10. Das Interesse ist gross: Vor dem Eingang und an den Kassen bilden sich Warteschlangen. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 8 von 10. Normalerweise verkauft die SBB altes Material über ihre Resale-Plattform im Internet. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 9 von 10. Heugabeln und Pickel: Dieser Käufer ist sichtlich glücklich über seine Funde. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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Bild 10 von 10. Roboter «Pepper» sucht ein neues Zuhause. Er wird für 2200 Franken angeboten. Bildquelle: SRF/Megan Schröder.
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