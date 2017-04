Die EU wollte keine Verhandlungen zur MEI Der Bundesrat verzichtet auf einen Gegenvorschlag Rückläufige Zahlen bei der Zuwanderung «Die Bevölkerung wird sich äussern können.» Die EU wollte keine Verhandlungen zur MEI 0:48 min, vom 26.4.2017

Der Bundesrat verzichtet auf einen Gegenvorschlag 0:22 min, vom 26.4.2017

Rückläufige Zahlen bei der Zuwanderung 0:21 min, vom 26.4.2017

«Die Bevölkerung wird sich äussern können.» 0:30 min, vom 26.4.2017

Zusatzinhalt überspringen Die Rasa-Initiative Rasa ist eine Reaktion auf die 2014 angenommene Zuwanderungsinitiative und bedeutet «Raus aus der Sackgasse». Ziel der Initiative ist die Erhaltung der Bilateralen Verträge mit der EU. Sie will den Verfassungsartikel ersatzlos streichen. Das Begehren wurde im Oktober 2015 mit 110'000 Unterschriften eingereicht. Dahinter steht eine Bürgerinitiative.

Die Ausgangslage: Die Rasa-Initiative wurde lanciert, bevor die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der Zuwanderungsinitiative feststanden. Der Bundesrat lehnt das Volksbegehren ab. Das teilte er bereits letzten Oktober mit. Kurz vor Weihnachten legte er dann zwei Vorschläge für einen Gegenentwurf auf den Tisch.

Heute präsentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Ergebnis der Beratungen den Medien in Bern.

Der Entscheid: Der Bundesrat verzichtet nach dem Ende der Vernehmlassung auf einen Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative. Die Rückmeldungen der Parteien, Verbände und Kantone seien mehrheitlich negativ gewesen, erklärte die Justizministerin den Entscheid.

Die Vorschläge hätten kaum Unterstützung erhalten, dafür seien zahlreiche Änderungsvorschläge eingegangen. Diese seien aber in alle Richtungen gegangen. «Der Bundesrat hat seine Lehren daraus gezogen und entschieden, zu verzichten», so Sommaruga. Er sehe er keinen Gegenentwurf, der mehrheitsfähig wäre. Trotzdem am eigenen Vorschlag festzuhalten, bringe nichts.

Einige Vernehmlassungsteilnehmer hätten eine Grundsatzabstimmung über die Personenfreizügigkeit verlangt. Dazu habe die Bevölkerung aber noch mehrfach Gelegenheit, erklärte Sommaruga, und rief die Abstimmungsagenda in Erinnerung.

Neben der Rasa-Initiative sei die Selbstbestimmungsinitiative auf gutem Weg. Und eine Kündigungsinitiative, die diese Frage direkt stelle, sei schon geplant. Da das Referendum gegen die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative gescheitert sei, gehe sie jedoch davon aus, dass eine Mehrheit mit der jetzigen Lösung zufrieden sei.

Die Reaktionen: Die Initianten des Volksbegehrens haben noch nicht über einen allfälligen Rückzug der Initiative entschieden. Voraussichtlich bis im Sommer wolle man die strategische Ausrichtung festlegen, sagte Vorstandsmitglied Beat Ringger. Sommaruga sagte ebenfalls, die Initianten müssten nun entscheiden, ob sie ihr Begehren zurückziehen wollten. Die Rasa-Initiative sei eine wichtige Initiative. Sie habe aber ihren Zweck erfüllt: Die Bilateralen seien nicht gekündigt worden.

So geht es weiter: Wird die Rasa-Initiative nicht zurückgezogen, wird das Stimmvolk über sie befinden, ohne dass ein Gegenvorschlag vorliegt.

Bei einem Ja zur Rasa-Initiative wird der Zuwanderungsartikel ersatzlos aus der Verfassung gestrichen. Das heisst, der Auftrag zur Steuerung der Zuwanderung entfällt. Laut Sommaruga könnte das Gesetz zur Umsetzung aber dennoch in Kraft bleiben.

Bei einem Nein bleibt der Artikel erhalten – mitsamt allen Widersprüchen. Das Gesetz sieht lediglich einen Inländervorrang vor, während in der Verfassung von Höchstzahlen und Kontingenten die Rede ist. Diese sind jedoch nicht mit der Personenfreizügigkeit vereinbar.

Der Abstimmungstermin steht noch nicht fest.