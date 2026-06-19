Der Aargauer Prostituierten-Mörder, dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Recht gegeben hat, verhandelt mit dem Kanton Aargau über die Höhe der Entschädigung. Das geht aus einem Zwischenentscheid des Bundesgerichts hervor.

Im Februar 2008 vergewaltigte ein 17-Jähriger eine Sexarbeiterin mehrfach und erdrosselte sie anschliessend. Für diese Tat erhielt er vier Jahre Gefängnis – die höchstmögliche Strafe gemäss Jugendstrafrecht.

Nach Absitzen dieser Strafe behielten die Aargauer Behörden ihn in Haft. Sie hielten ihn nämlich für psychisch schwer gestört und noch immer für gefährlich. Nach damaligem Recht konnten Jugendstraftäter nicht verwahrt werden, auch wenn sie inzwischen erwachsen waren.

Verwahrung von kriminellen Jugendlichen? Box aufklappen Box zuklappen Ab dem 1. Juli 2025 können junge Menschen, die zwischen ihrem 16. und 18. Lebensjahr einen Mord begangen haben, verwahrt werden – aber erst im Anschluss an die Jugendstrafe, wenn sie bereits erwachsen sind.

Die Behörden behalfen sich deshalb mit dem Instrument der sogenannten fürsorgerischen Unterbringung, mit der etwa suizidale Personen zum Schutz vor sich selber in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Der Mann kam aber nicht in eine Klinik, sondern in Haftanstalten.

Rüge des EGMR

Dieser «Trick» bewährte sich nicht: 2019 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass der Mörder freigelassen werden muss und Anspruch auf eine Entschädigung hat. Die Schweizer Behörden hätten den Mann ohne genügende Rechtsgrundlage inhaftiert.

Legende: In dieser Justizvollzugsanstalt (JVA Lenzburg) war der Prostituiertenmörder rechtswidrig inhaftiert. KEYSTONE/Steffen Schmidt

Noch im gleichen Jahr wurde der Mann aus der Haft entlassen. Umstritten blieb nach dem Urteil des EGMR allerdings, wie hoch die Entschädigung ausfallen soll. Der Prostituiertenmörder forderte 2,7 Millionen Franken. Den Behörden war das zu viel. Also kam es erneut zu Gerichtsverfahren.

Kein Ersatz für entgangenen Lohn

Das Verwaltungsgericht Aargau bestätigte zwar, dass der Kanton grundsätzlich haftbar ist. Der Mann habe aber nur Anspruch auf Entschädigung für das erlittene Unrecht sowie auf Übernahme von Anwalts- und Gerichtskosten. Kein Geld erhalten soll er hingegen für entgangenen Lohn.

Der Mann hatte argumentiert, er hätte ohne die rechtswidrige Inhaftierung eine Ausbildung zum Schreiner abschliessen können. Das hielt das Gericht jedoch angesichts seiner «Verbrechens- und Krankheitsbiografie» für unwahrscheinlich. Gegen dieses Urteil wehrte sich der Mann vor Bundesgericht.

Höhe der Entschädigung ist jetzt Verhandlungssache

Doch aus einem heute publizierten Zwischenentscheid des Bundesgerichts geht hervor, dass der Prostituiertenmörder aktuell Vergleichsverhandlungen mit dem Kanton Aargau führt. Das Verfahren wird deshalb auf Eis gelegt.

Wie viel der Mann bekommt, ist ab jetzt also Verhandlungssache. Sollten sich der Prostituiertenmörder und der Kanton nicht einigen können, entscheidet am Ende doch das Bundesgericht.