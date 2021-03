Das hat der Ständerat entschieden: Mit 30 zu 12 Stimmen und bei zwei Enthaltungen hat die kleine Kammer Ja dazu gesagt, das Rentenalter für Frauen von heute 64 auf 65 Jahre zu erhöhen. Die Nein-Stimmen kamen hauptsächlich von Vertreterinnen und Vertretern von SP und Grünen. In der AHV-Reform, die der Ständerat als Erstrat berät, ist nicht mehr vom Rentenalter die Rede, sondern vom Referenzalter. Dieses liegt für Frauen und für Männer bei 65 Jahren. Für die Frauen soll das Referenzalter ab Inkrafttreten der Reform innerhalb von vier Jahren schrittweise ansteigen.

Das ist der Grund für die Debatte: Die 1948 eingeführte Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) gerät immer mehr in finanzielle Schieflage. Der Bundesrat geht davon aus, dass das Sozialwerk bis im Jahr 2030 19 Milliarden Franken zu wenig einnimmt, um die anfallenden Renten zu finanzieren. Zur Stabilisierung schlägt der Bundesrat mit der Reformvorlage «AHV 21» verschiedene Massnahmen vor, welche die kleine Kammer heute erstmals berät. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten.

Das sind die Knackpunkte: Das Frauenrentenalter über vier Jahre hinweg schrittweise von 64 auf 65 Jahre anzuheben, ist der Kern der «AHV 21». Um die Erhöhung schmackhaft zu machen, plant der Bundesrat Ausgleichsmassnahmen im Umfang von 700 Millionen Franken für die am stärksten betroffenen Jahrgänge. Träte die Reform 2022 in Kraft, wären das die Jahrgänge 1959 bis 1967. Für diese Frauen würden die Renten bei einem vorzeitigen Bezug weniger gekürzt. Zusätzlich schlägt der Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7 Prozentpunkte vor, um die Mehreinnahmen für die AHV zu verwenden.

Unterschriften gegen höheres Rentenalter für Frauen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Die «AHV 21»-Reform fusst unter anderem auf der Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre. Diese Anhebung ist umstritten. Am Vormittag haben deshalb Gewerkschaften und Parteien über 300'000 Unterschriften für die Petition «Hände weg von der Frauenrente» überreicht, die zum Widerstand gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen aufruft.

So verlief die Eintretensdebatte: So richtig zufrieden scheint mit der AHV-Reform keiner zu sein. Während sich die Linke grundsätzlich gegen eine Erhöhung des Frauenrentenalters stellte, bemängelte die Rechte die Ausgleichszahlungen für die Übergangsjahrgänge. Doch mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier mahnten zur Eile. Das Eintreten auf die Vorlage war denn auch unbestritten und wurde somit ohne Abstimmung beschlossen. Die Detailberatung im Ständerat dauert an.

Das ist die Vorgeschichte: Seit 1997 scheiterten bereits mehrere Anläufe für das Frauenrentenalter 65. Im Jahr 2017 lehnte die Schweizer Stimmbevölkerung ein höheres Frauenrentenalter – als Teil der umfassenden Altersvorsorge 2020 – letztmals ab. Nach wie vor ist die Erhöhung umstritten: Im Ständerat wollte derzeit eine rot-grüne Minderheit beim Rentenalter 64 bleiben. Wie mit der 2017 gescheiterten Reformvorlage will der Bundesrat jedoch Anreize setzen, über das Rentenalter hinaus erwerbstätig zu bleiben.

Das sind die weiteren Vorschläge: Zur Diskussion stehen sechs weitere Vorschläge von Minderheiten. Zwei verlangen grosszügigere Regelungen, als sie der Bundesrat beantragt, drei beinhalten einen Rentenzuschlag für die am meisten betroffenen Frauen-Jahrgänge. Und eine sechste sieht einen erleichterten Vorbezug vor, kombiniert mit einem Rentenzuschlag. Umstritten ist weiter, ab wann ein vorzeitiger Rentenbezug möglich sein soll. Der Bundesrat schlägt für Männer und Frauen 62 Jahre vor. Eine Mehrheit der vorberatenden Kommission möchte den 63. Geburtstag als Schwelle setzen.