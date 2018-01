Der Bundesrat hat die Eckwerte der Steuervorlage 17 (SV17), der Reform der Unternehmensbesteuerung, beschlossen. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) wird bis Ende März die Botschaft mit folgenden zentralen Punkten ausarbeiten:

Höherer Kantonsanteil an der Bundessteuer: Die Kantone sollen Steuerausfälle bei der Reform besser kompensieren können. Dafür will der Bundesrat den Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von derzeit 17 Prozent auf 21,2 Prozent erhöhen, statt nur auf 20,5 Prozent. Dies hatten die Kantone und Gemeinden in der Vernehmlassung zur SV17 gefordert.

Besteuerung von Patenten: Der Bundesrat will Patente obligatorisch tiefer besteuern mit einer sogenannten Patentbox, die alle Kantone einführen müssen. Fakultativ können die Kantone zusätzliche Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gewähren. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Patentbox entspricht dem OECD-Standard für solche Boxen.

Dividendenbesteuerung: Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen sollen beim Bund zu 70 Prozent, in den Kantonen zu mindestens 70 Prozent besteuert werden. Die Entlastungsbegrenzung soll bei 70 Prozent liegen, konkret heisst das, dass Unternehmen auch nach Anwendung von neuen Sonderregelungen wie etwa der Patentbox immer noch mindestens 30 Prozent ihres Gewinnes versteuern müssen.

Familienzulagen: Die Landesregierung will die Mindestansätze um 30 Franken pro Monat erhöhen. Familienzulagen werden von den Kantonen ausgerichtet. Unter dem Begriff Familienzulagen sind die Kinder- und Ausbildungszulagen subsumiert.

Fristen: Die parlamentarische Beratung der Reform soll bereits in der Herbstsession 2018 stattfinden. Wenn niemand das Referendum ergreift, könnten erste Massnahmen bereits Anfang 2019, der Grossteil der Massnahmen ab 2020 in Kraft treten.

Vorgeschichte: Im Februar 2017 hatte das Schweizer Stimmvolk die Unternehmenssteuerreform III (USR III) an der Urne abgelehnt. Sie hätte die Staatskasse um 1,2 Milliarden Franken belastet. Die SV17 belastet den Bundeshaushalt noch mit 750 Millionen Franken.