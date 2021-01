Wegen starken Regenfällen in der Ostschweiz warnen die Behörden vor Flussüberschwemmungen. Betroffen sei besonders die Thurregion im Kanton Thurgau, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS).

Der Autobahnabschnitt der A2 zwischen Altdorf in Uri und Beckenried in Nidwalden bleibt voraussichtlich bis 10 Uhr geschlossen. In Richtung Basel zwischen Rothenburg und der Raststätte Neuenkirch muss mit Verkehrsbehinderung gerechnet werden.

Die betroffenen Gebiete seien zu meiden oder im besten Fall zu verlassen, so das BABS.

Durch die ergiebigen Regenmengen und die zusätzliche Schneeschmelze könnte der Pegel von Bächen und Flüssen speziell an den Voralpen stark ansteigen und zu Hochwasser und Überschwemmungen führen, warnt das BABS. Im Vorland der Thur müsse deshalb mit Überschwemmungen gerechnet werden und der Bevölkerung werde geraten, das betroffene Gebiet zu verlassen.

Autobahnabschnitte der A2 betroffen

Der Autobahnabschnitt zwischen Altdorf in Uri und Beckenried in Nidwalden bleibt voraussichtlich bis 10 Uhr wegen Lawinengefahr geschlossen. Auf der Strecke in Richtung Basel zwischen Rothenburg und der Raststätte Neuenkirch muss wegen Wasser auf der Fahrbahn mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Rhein überschreitet Hochwassermarke I Die Hochwassermarke I am Pegel Basel-Rheinhalle ist in der Nacht auf Freitag überschritten worden. Dies teilten die Schweizerischen Rheinhäfen von der Revierzentrale Basel mit. Die Hochwassermarke I liegt bei 700 cm. Der Rhein-Pegelstand habe gegen 4.30 Uhr an der Messstation schon 776 cm betragen, hiess es weiter.

Weiterhin besteht in den Alpen grosse Lawinengefahr: Vom Wallis bis zum Gotthardgebiet wird die Lawinengefahr sogar als sehr gross (Stufe 5 von 5) eingestuft.