Er sei überrascht über die Stellungnahme und die Begründung des Bundesrats, insbesondere was die Kosten betreffe, sagt GPK-Mitglied Claude Janiak auf Anfrage von SRF. Der Basler Ständerat betont, dass die von Parmelin unterbundene Evaluation ja gerade Entscheidungsgrundlagen bezüglich der Kosten zuhanden des Bundesrats hätte liefern können. Die Landesregierung hätte danach völlig frei für oder gegen das Projekt entscheiden können: «So bleibt die Tatsache, dass die Evaluation abgebrochen und 20 Millionen Franken in den Sand gesetzt wurden.» Janiak kritisiert zugleich den Alleingang Parmelins scharf: «Wenn natürlich kein Vertrauen in die wichtigsten Personen bei der Armeeführung besteht, dann haben wir ein Problem.»