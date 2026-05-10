Die Kuh «Canaille» hat das nationale Finale der Eringerrasse 2026 gewonnen.

Die jährliche Ausscheidung im «Kampf der Königinnen» fand in der Arena Pra Bardy statt.

Mehr als 12'000 Personen waren beim Spektakel in der Arena bei Aproz (Nendaz VS) nahe von Sion/Sitten dabei.

Im Schlussgang besiegte «Canaille» ihre letzte Konkurrentin «Megane» und wurde damit zur «Königin der Königinnen» gekrönt.

«Canaille», der Star der Brüder Dayer und ihrer Familien aus Hérémence VS liess in einem kurzen Kampf ihrer Konkurrentin «Megane» aus Vissoie VS keine Chance. «Canaille» stieg als Königin der 1. Kategorie und somit als Favoritin ins Finale, «Megane» ist die Königin 3. Kategorie.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Eringerkuh «Canaille» der Brüder Dayer und ihrer Familie aus Hérémence VS hat das Finale der Eringer-Kuhkämpfe 2026 gewonnen. Bildquelle: KEYSTONE / Louis Dasselborne. 1 / 5 Legende: Die Eringerkuh «Canaille» der Brüder Dayer und ihrer Familie aus Hérémence VS hat das Finale der Eringer-Kuhkämpfe 2026 gewonnen. KEYSTONE / Louis Dasselborne

Bild 2 von 5. Zwei Rabatteure während der Begegnung zweier Eringer-Kühe. Sie sind verantwortlich für die einwandfreie Ausmarchung zwischen den beiden kämpfenden («stechenden») Tieren, so dass sie nicht von anderen Tieren gestört werden. Bildquelle: KEYSTONE / Louis Dasselborne. 2 / 5 Legende: Zwei Rabatteure während der Begegnung zweier Eringer-Kühe. Sie sind verantwortlich für die einwandfreie Ausmarchung zwischen den beiden kämpfenden («stechenden») Tieren, so dass sie nicht von anderen Tieren gestört werden. KEYSTONE / Louis Dasselborne

Bild 3 von 5. Porträt einer möglichen Königin – ausserhalb der Kämpfe warten die Tiere mit ihren Züchtern am Rand der Arena. Bildquelle: KEYSTONE / Louis Dasselborne. 3 / 5 Legende: Porträt einer möglichen Königin – ausserhalb der Kämpfe warten die Tiere mit ihren Züchtern am Rand der Arena. KEYSTONE / Louis Dasselborne

Bild 4 von 5. Eine Eringerkuh ist für jeden Züchter fast wie ein Familienmitglied. Bildquelle: KEYSTONE / Louis Dasselborne. 4 / 5 Legende: Eine Eringerkuh ist für jeden Züchter fast wie ein Familienmitglied. KEYSTONE / Louis Dasselborne

Bild 5 von 5. Die Haltung und Aufzucht von Eringerkühen ist für die meisten Züchter und Züchterinnen Familiensache. Bildquelle: KEYSTONE / Louis Dasselborne. 5 / 5 Legende: Die Haltung und Aufzucht von Eringerkühen ist für die meisten Züchter und Züchterinnen Familiensache. KEYSTONE / Louis Dasselborne Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Über 12'000 Zuschauer verfolgten in der Arena Pra Bardy bei Aproz das Finale der traditionellen Kuhkämpfe, welches dieses Jahr von den Viehzuchtgenossenschaften des Oberwallis organisiert wurde. Während zweier Tage standen sich in diesem Finale die Siegerkühe aus den regionalen Wettbewerben gegenüber.