Das Pfingstwochenende endet mit viel Verkehr: Vor dem Gotthard-Tunnel stauten sich die Autos auf mehreren Kilometern.

Die Flughäfen in Basel und Genf zählten am Montag Zehntausende Reisende. Vom Grossandrang vom Samstag war man jedoch weit entfernt.

Rund 84'300 Passagiere sind während des langen Pfingstwochenendes über den Flughafen Basel-Mulhouse gereist. Für den Pfingstmontag wurden weitere knapp 34'000 Personen erwartet, wie der Flughafen am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Es handle sich dabei um eine Schätzung, teilte das Kommunikationsteam des EuroAirports Basel-Mulhouse mit.

Der Flughafen Genf prognostizierte am Montag auf Anfrage ein Aufkommen von rund 210'000 Reisenden während des gesamten Pfingstwochenendes.

Legende: Auch der Flughafen Genf registrierte übers Pfingstwochenende ein grosses Reiseaufkommen. Screenshot/Aeroclub Geneve

Vor dem Gotthard-Südportal in Richtung Norden staute sich der Rückreiseverkehr am Montag teilweise auf einer Länge von vier Kilometern. Dies führt zu einer Wartezeit von bis zu 40 Minuten. In der Gegenrichtung kam es kaum zu langem Stau.

Höhepunkt des Staus am Samstag

Deutlich angespannter war die Lage am Samstag für Reisende in Richtung Süden. Die Blechlawine vor dem Gotthard-Nordportal bei Göschenen UR erreichte am Vormittag eine Länge von 21 Kilometern. Der Zeitverlust betrug laut TCS rund dreieinhalb Stunden. Bereits am frühen Morgen hatte sich ein Stau von zehn Kilometern gebildet.

Legende: Am Gotthard-Nordportal hat sich der Verkehr am Nachmittag auf bis zu 21 Kilometer angestaut – mit einem Zeitverlust von dreieinhalb Stunden. KEYSTONE/Urs Flueeler

Auch die Ausweichroute über die A13 war überlastet. Am Samstagnachmittag staute sich der Verkehr vor dem San-Bernardino-Tunnel zeitweise auf einer Länge von 20 Kilometern.

Der Stau am Gotthard fiel damit mehr als doppelt so lang aus wie am verregneten Auffahrtswochenende. Der Rekordstau an Pfingsten von 28 Kilometern aus den Jahren 1999 und 2018 wurde jedoch nicht erreicht.