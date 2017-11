Schutz der Migranten

Sommaruga macht die Ankündigung zehn Tage vor einem Treffen der «Kontaktgruppe zentrales Mittelmeer» in Bern. Der Gruppe gehören nebst der Schweiz mehrere EU-Staaten sowie jene afrikanischen Länder an, die an den wichtigsten Migrationsrouten liegen. Sie wolle beim Treffen den Schutz der Migranten ins Zentrum stellen, sagt Sommaruga.