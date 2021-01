Grosse Neuschneemengen ohne neue Rekorde: Seit Mittwoch ist in der Schweiz vor allem östlich des Kantons Aargau im Flachland sowie in den Alpen und den östlichen Alpentälern viel Neuschnee gefallen. Im Flachland liegen teils über 30 Zentimeter. In den östlichen Alpentälern sogar über 50 Zentimeter. In den Alpen fielen 1 bis fast 2 Meter Neuschnee. Solche Mengen werden nur alle 20 Jahre gemessen. Ausser der Neuschneemenge in Chur mit 82 Zentimetern in drei Tagen (erstmals seit 1931) wurden aber keine Rekorde gebrochen. Aber die Schneemengen sind aussergewöhnlich.

Regen in der Westschweiz: Zwischen Genf und der Sprachgrenze bis nach Bern fiel am Vormittag kein Schnee, nur Regen. Im westlichen Mittelland und in den westlichen Bergen liegt die Schneefallgrenze zwischen 500 und 900 Meter, sinkt dann aber allmählich bis in tiefere Lagen. Wobei es aber rasch zu schneien aufhören wird, wie SRF Meteo schreibt.

Skifahrer bei Emmetten in Lawine umgekommen Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Die Lawine löste sich unterhalb der Bergstation Niederbauen Emmetten (NW). Kapo NW Am Freitagmittag ist unterhalb des Bergstation Niederbauen in Emmetten (NW) eine Lawinen niedergegangen. Zwei Personen wurden bei der Abfahrt nach Emmetten im Gebiet «Frutt» von einer Lawine erfasst und rund 50 bis 100 Meter mitgerissen. Eine Person konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Lawinenkegel befreien. Die zweite Person, ein 26-jähriger Zentralschweizer, konnte dank eines Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS) gefunden und ausgegraben werden. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Mann.

Zürich steht still: Die Stadt Zürich wurde von den grossen Schneemengen stark ausgebremst. Wegen des Schnees blieben sämtliche Tram- und Bus-Linien eingestellt. Für das Stadtgebiet wurde den Passagieren empfohlen, den ebenfalls reduzierten Betrieb der S-Bahn zu benützen. Defekte Fahrleitung wegen umgefallener Bäume verunmöglichten den Betrieb, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich mit – unterdessen wurde der Busbetrieb in der Stadt teilweise wieder aufgenommen. Die Blaulicht-Organisation Schutz & Rettung Zürich verzeichnete über tausend Notrufe.

Viel Schnee im Mittelland: Wegen des starken Schneefalls sind im Kanton Aargau mehr als 60 Strassenabschnitte gesperrt. Im Kanton Schaffhausen waren wegen der Schneemassen Dutzende Bäume auf Strassen, geparkte Autos und Stromleitungen gestürzt. Lastwagen blieben in Schnee stecken. Personen kamen aber nicht zu Schaden. Auf den Strassen im Kanton St. Gallen wurden seit Mittwoch rund 60 Unfälle vermeldet. Viele Lastwagen und Autos blieben stecken oder umgestürzte Bäume blockierten Strassen.

Bild 1 / 27 Legende: Die Schneemassen brachten viele Bäume zum Einsturz, wie hier in Baden. SRF / Claudia Blangetti Bild 2 / 27 Legende: Auch an der Schindlerstrasse in Zürich ist wegen der vielen Äste fast kein Durchkommen mehr. SRF / Noemi Bertet Bild 3 / 27 Legende: Mehr als 30 Zentimeter Schnee fiel in Wettingen/AG. SRF / Wilma Hahn Bild 4 / 27 Legende: Auch Olten trägt ein weisses Kleid. SRF/Andreas Brandt Bild 5 / 27 Legende: Einen Meter Neuschnee gab es im Winterwunderland Malans/GR. SRF / Silvio Liechti Bild 6 / 27 Legende: Ein Eisbad mal anders oder ist es ein Versuch Schneeengelchen zu machen? SRF / Martin Horazdovsky Bild 7 / 27 Legende: Die Bündner Herrschaft am Freitagmorgen. SRF / Silvio Liechti Bild 8 / 27 Legende: Auch der Steinbock auf dem Malanser Dorfbrunnen ist eingeschneit. Pia Liechti Bild 9 / 27 Legende: Auch die Stadt Zürich ist am heutigen Freitagmorgen eingeschneit. SRF / Lukas Füglister Bild 10 / 27 Legende: Velofahren ist derzeit nichts, zudem ist der Tram- und Busbetrieb in der Stadt Zürich momentan eingestellt. Reuters Bild 11 / 27 Legende: Dafür geniessen die Königspinguine im Zoo Zürich die weisse Pracht. Keystone Bild 12 / 27 Legende: Die Schneemassen locken auch zum Bau von Schneemännern, wie hier in Uster. SRF Augenzeuge / Henny Burkhart Bild 13 / 27 Legende: Der gepflügte Schnee stapelt sich auf dem Trottoir in Disentis/GR. SRF / Gionduri Maissen Bild 14 / 27 Legende: Auch Bremgarten (AG) ist derzeit eingeschneit. SRF Augenzeuge / Yves Joel Burkhardt Bild 15 / 27 Legende: Die Schattenseite der Schneepracht: Sie führt zu vielen Lawinenniedergängen, darunter am Donnerstag in Uri zwischen Seedorf und Bauen. Keystone Bild 16 / 27 Legende: Die schneebedeckte Fahrbahn führte zu mehreren Unfällen, wie hier im Kanton Zug. Kapo ZG Bild 17 / 27 Legende: Das Safiental/GR versinkt im Schnee. Beim «Winterdienst», kommen auch Oldtimer-Schneeschleudern von Rolba zum Zug. SRF Augenzeuge / Christa Buchli Bild 18 / 27 Legende: Bei diesem Winterwetter, hier in Arosa/GR, ist eine Stärkung für die gefiederten Freunde das Beste. SRF Augenzeuge / Hanni Roffler-Rathgeb Bild 19 / 27 Legende: Nein, das sind nicht moderne oder schlecht modelierte Schneemänner. In Brigels/GR wird die Suche nach dem eigenen Auto zum Vabanque-Spiel. SRF Augenzeuge / Peter Bumbacher Bild 20 / 27 Legende: Mit einer solchen Aussicht macht wohl auch das Homeoffice in Würenlos/AG Spass. SRF Augenzeuge / Claudia Hürlimann Bild 21 / 27 Legende: Im Prättigau, hier in Küblis/GR, reicht der Schnee bis ins Hochparterre. SRF Augenzeuge / Barbara Züst Bild 22 / 27 Legende: Im Walliser Langlaufparadies Goms entsteht eine gute Schneedecke für den beliebten Wintersport. SRF Augenzeuge / Raphael Imsand Bild 23 / 27 Legende: Das Goms ist derzeit von der Aussenwelt abgeschnitten, Strassen und Bahnstrecken sind gesperrt. SRF Augenzeuge / Raphael Imsand Bild 24 / 27 Legende: In St. Gallen Neudorf ist die Schneedecke auch recht dick. SRF Augenzeuge / Silvia Erb Bild 25 / 27 Legende: Weisses Schneekleid für Baden/AG. SRF / Claudia Blangetti Bild 26 / 27 Legende: Eisige Temperaturen in Kehrsatz/BE lassen solche «Eisbrücken» entstehen. SRF Augenzeuge / Margrit Keller Bild 27 / 27 Legende: Mittlerweile erreichen die Schneeflocken auch die Bundeshauptstadt, nachdem es dort zuvor noch geregnet hat. SRF / Manuel Imhasly

Störungen im Bahnverkehr: Die Schneefälle führten zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen. Laut der SBB ist der Bahnverkehr über die Verkehrsknoten Olten, Zürich, Schaffhausen, St. Gallen und Chur nur eingeschränkt möglich. Gesperrt seit einem Lawinenniedergang am Donnerstag ist die Bahnlinie Brienz-Interlaken. In Graubünden bleibt die Strecke zwischen Sumvitg-Cumpadials und Disentis/Mustér unterbrochen. Die MGB-Strecke ins Goms zwischen Niederwald und Oberwald ist seit dem Nachmittag wieder normal befahrbar. Die Bahnverbindung und der Autoverlad durch den Furkatunnel bleiben wegen Lawinengefahr auf der Strecke Realp-Hospental eingestellt.

Keine Postzustellung: In der Ostschweiz bremste der Schneefall auch die Postzustellung, Link öffnet in einem neuen Fenster aus. Stark betroffen waren die Zustellregionen Winterthur, St. Gallen, Appenzell, Graubünden und das Goms im Oberwallis. Die Zustellung erfolgt, wenn möglich, am Samstag.

In den Bergen bis zwei Meter Schnee: Auch am Freitagnachmittag fällt vor allem am Alpennordhang noch Schnee und die Lawinensituation bleibt angespannt. Der Neuschnee, Wind und die ungünstige Altschneeoberfläche erhöht die Lawinengefahr. Es muss mit Lawinen gerechnet werden. Gemäss dem Lawinenbulletin, Link öffnet in einem neuen Fenster des SLF gilt fast im ganzen Alpenraum die zweithöchste Stufe 4 von 5. Betroffen sind vor allem der Alpennordhang, fast das gesamte Wallis, grosse Teile Graubündens und die nördlichsten Gebiete des Tessins. In den übrigen Schweizer Alpen und im Jura herrscht erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3.