Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Auch am frühen Samstagmorgen des Pfingstwochenendes braucht es beim Gotthardtunnel Geduld.

Vor dem Gotthardtunnel zwischen Erstfeld und Göschenen stauen sich die Autos auf einer Länge von über zehn Kilometern. Der Zeitverlust beträgt bisweilen über zwei Stunden, wie der TCS auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilt.

Am Freitagabend war der Gotthard nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt.

Auch vor dem Südportal in Richtung Norden gab es eine kilometerlange Autoschlange.

Die Fahrt in den Süden bedarf am frühen Samstagmorgen weiterer Geduld. So stauen sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen/UR auf über zehn Kilometern, wie der Touring Club Schweiz TCS auf der Onlineplattform X mitteilt.

Wegen eines Unfalls im Tunnel bildete sich am Freitagabend auch zwischen Quinto und Airolo eine drei Kilometer lange Kolonne. Die Wartezeit betrug dort bis zu 30 Minuten, teilte der TCS auf X mit. Der Stau war zwischenzeitlich sechs Kilometer lang.

Der Gotthard-Strassentunnel war wegen des Unfalls nach 13 Uhr für rund zwei Stunden gesperrt. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Tessin war ein in Richtung Süden fahrender Automobilist auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem nordwärts fahrenden Auto. Die insgesamt drei Autoinsassen wurden beim Unfall schwer verletzt.

12 Kilometer lange Blechkolonne

Am Freitagmittag haben sich vor dem Nordportal die Autos zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri kilometerlang gestaut. Die zwölf Kilometer lange Blechkolonne bedeutete eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden.

Legende: Drohnenaufnahme des Staus am Freitag vor dem Gotthard-Nordportal. ZVG/BRK NEWS

Wegen des vielen Schnees kann die Gotthard-Passstrasse als Alternative zum Gotthard-Strassentunnel im Gegensatz zu anderen Jahren auf Pfingsten nicht für den Verkehr freigegeben werden.

Damit die Autofahrerinnen und -fahrer den Stau nicht umfahren können, wurden die Autobahneinfahrten Göschenen und Wassen gesperrt.

Bereits am vergangenen Auffahrt-Wochenende war die Reise in den Süden, aber auch zurück, zu einer harten Geduldsprobe geworden. Vor beiden Tunnelportalen bildeten sich über das verlängerte Wochenende Kolonnen von bis zu 16 Kilometer Länge.