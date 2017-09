Einsatzkräfte in Bondo im Dauereinsatz

Aus Schweiz aktuell vom 1.9.2017

Einsatzleiter Martin Bühler und sein Team sind rund um die Uhr in Bondo im Einsatz. Sie koordinieren die Einsatzkräfte und helfen den Opfern. Denn wegen des erneuten Murgangs am Donnerstagabend leben die Einwohner von Bondo und Umgebung momentan in ständiger Alarmbereitschaft. Einige Bewohner verliessen spätabends noch fluchtartig ihre Häuser.