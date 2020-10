Der Fahrleitungsdefekt zwischen Bern und Bern Wankdorf ist behoben, wie die SBB mitteilt.

Seit 18 Uhr verkehrt die S-Bahn wieder fahrplanmässig. Die Fernverkehrszüge verkehren voraussichtlich ab 20 Uhr wieder.

Bis Betriebsschluss ist jedoch mit Einschränkungen und Zugsausfällen zu rechnen.

Die Fahrleitungsstörung hatte seit Freitagmorgen zu massiven Behinderungen im Ost-West-Bahnverkehr geführt.

Die umfangreichen Reparaturarbeiten an der Fahrleitung dauerten bis in die Abendstunden. Ab 18 Uhr fuhren die S-Bahnen wieder weitestgehend, wie SBB-Sprecher Raffael Hirt sagte. Ab 19 Uhr würden die ersten Fernverkehrszüge wieder rollen und ab 20 Uhr sollten alle Fernverkehrszüge wieder fahren. Es werde aber eine Weile dauern, bis sich der Fahrplan wieder einpendle.

Es ist auch weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Reisende werden gebeten, vor der Reise unbedingt den Online-Fahrplan, Link öffnet in einem neuen Fenster zu konsultieren.

Ursache unbekannt

Die Störung ereignete sich um 8.30 Uhr unmittelbar vor dem Osteingang des Hauptbahnhofs Bern. Der ICE 61 der Deutschen Bahn (DB) von Basel nach Interlaken blieb nach der Ausfahrt mit einem abgerissenen Stromabnehmer zwischen Bern und Wyler (Wankdorf) stehen. Dabei wurde auch die Fahrleitung beschädigt.

Die Ursache der beschädigten Fahrleitung wird nun abgeklärt. Im Vordergrund steht entweder ein technischer Defekt an der Fahrleitung oder am ICE-Zug.

Zwei Züge evakuiert

Wegen der Störung blieben zwei Züge im Nadelöhr zwischen Wankdorf und Bern stehen und mussten evakuiert werden. Betroffen war eine Komposition der S-Bahn S4 nach Thun sowie der ICE der DB. Betroffen waren laut Angaben der SBB insgesamt 300 bis 400 Passagiere.

Auch in der Berner Vorortsgemeinde Schönbühl wurde eine Fahrleitung beschädigt. Der Bahnverkehr zwischen Burgdorf (BE) und Bern war deshalb entsprechend eingeschränkt. In Schönbühl war der Bahnhof jedoch einspurig in Betrieb.

Notbetrieb am Nachmittag

Am frühen Freitagnachmittag zog die SBB ein Notfallkonzept auf. Sie öffnete eines von vier Ein- und Ausfahr-Geleisen sowie einige kurze Perrons des Hauptbahnhofs Bern wieder. Es verkehrten jedoch nur einzelne S-Bahnzüge mit beschränkter Kapazität. Von einer Totalsperre während der Reparaturarbeiten sah die SBB ab.

Bild 1 / 3 Legende: SRF/Mirjam Spreiter Bild 2 / 3 Legende: SRF/Mirjam Spreiter Bild 3 / 3 Legende: SRF/Mirjam Spreiter

Geprellte dürfen mit Kulanz rechnen

Die durch die Störung um die Transportleistung geprellten Passagiere dürfen laut Hirt auf Entschädigung hoffen, wenn sie sich beim Kundendienst der SBB melden. «Sie dürfen mit Kulanz rechnen.» Vom kleinen Zwischenfall mit grosser Wirkung dürften laut Schätzung von Hirt zehntausende Reisende in der ganzen Schweiz betroffen gewesen sein.