Die SBB-Tochtergesellschaft TGV Lyria bietet ab Zürich, Basel, Genf und Lausanne mehr Verbindungen nach Paris an. Die Direktverbindung von Bern nach Paris könne aber nicht mehr angeboten werden, schreibt die SBB in ihrer Mitteilung. Die Anbindung in Basel sei jedoch in beide Richtungen gewährleistet. Im Rahmen eines runden Tisches ist die SBB mit den betroffenen Kantonen Bern, Solothurn, Baselland und Basel-Stadt im Gespräch.

Modernere Züge im Fernverkehr, Umbau im Regionalverkehr

Künftig sollen im Verkehr mit Deutschland auf der Strecke via Basel nach Zürich beziehungsweise Chur und von Bern nach Interlaken neue Züge des Typs ICE 4 unterwegs sein. Ab Fahrplanwechsel sollen ausserdem die Giruno-Triebzüge auch auf den internationalen Verbindungen bis nach Mailand eingesetzt werden.

Mit dem Fahrplanwechsel sollen zudem schrittweise mehr FV-Dosto unterwegs sein. Schon ab Dezember 2019 verkehren die FV-Dosto auch als Intercity-Züge zwischen Basel – Zürich – Chur.

Auf den Regio-Express-Linien wird die Sitzanordnung in der ersten Klasse verbessert. In der zweiten Klasse sollen Steckdosen am Platz eingebaut werden.