Auf der SBB-Strecke zwischen Basel und Olten ist der Bahnverkehr bis Mittag eingeschränkt.

Grund ist die Beschädigung eines Kabels der Sicherungsanlagen bei nächtlichen Bauarbeiten im Hauenstein-Basistunnel.

Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Donnerstagmittag.

Spezialisten wurden aufgeboten, um das beschädigte Kabel zu reparieren, wie die SBB mitteilte.

Legende: Zwischen Olten und Sissach ist im Bahnverkehr mit Einschränkungen zu rechnen. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Es komme zu Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen. Die SBB informiert auf einem Liveticker laufend. In Basel, Bern, Olten und Zürich sei zusätzliches Personal in den Bahnhöfen im Einsatz, um die Reisenden zu informieren, hiess es.