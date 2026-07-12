Wer in diesem Sommer auf dem Bielersee mit einem Kursschiff unterwegs ist, braucht etwas mehr Zeit. Seit Anfang Saison fahren die Schiffe der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft etwas langsamer. Was diese Änderung bringt.

Die Rundfahrt auf dem Bielersee führt von Biel den Rebbergen von Twann und Ligerz entlang, zur St. Petersinsel, über Erlach und wieder zurück nach Biel. Diese Rundfahrt dauert seit Beginn dieser Saison zwei Stunden und 40 Minuten, also zehn Minuten länger als bisher, weil die Schiffe mit 18 Kilometern pro Stunde langsamer fahren.

Ein Ziel dieser Temporeduktion ist es, Treibstoff einzusparen, und damit auch CO₂-Emissionen. Bis jetzt sei man auf Kurs, sagt der Geschäftsführer der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft, Thomas Mühlethaler: «Wir brauchen ungefähr zehn Prozent weniger Treibstoff.» Auf das Jahr gerechnet ergebe das bis zu 100 Tonnen CO₂, die mit dem langsameren Fahren eingespart würden.

Legende: Bis zu 100 Tonnen CO₂ kann die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft mit der Temporeduktion in einem Jahr auf dem Bielersee einsparen. KEYSTONE/Anthony Anex

Aber nicht nur Treibstoff und CO₂ werden reduziert, die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft gibt auch weniger Geld aus: «Weil wir weniger Treibstoff kaufen müssen, sparen wir über das ganze Jahr zwischen 30’000 und 50’000 Franken», so Mühlethaler. «Das ist ein grosser Betrag, den wir brauchen können für Investitionen in unsere Schiffe.»

Die Leute kommen zu uns auf das Schiff, um Erholung zu suchen, nicht Hektik.

Rückmeldungen von Passagierinnen und Passagieren, weil die Schiffe langsamer fahren als sonst, habe es nicht gegeben: «Die Leute kommen zu uns auf das Schiff, um Erholung zu suchen, nicht Hektik», so Thomas Mühlethaler.

Die Zwischenbilanz der langsameren Schiffe auf dem Bielersee ist also positiv. Am Ende des Jahres macht die Schifffahrts-Gesellschaft eine genaue Analyse. Aber bereits jetzt ist klar: Bis mindestens Ende 2027 fahren die Schiffe auf dem Bielersee langsamer.

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