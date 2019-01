In Graubünden gibt es erhebliche Verkehrsprobleme. Zum vielen Schnee kommen starke Sturmwinde.

In der bündnerischen Surselva ist eine Lawine niedergegangen und hat Disentis abgeschnitten.

Der Ort ist weder per Zug noch auf der Strasse erreichbar, wie die Rhätische Bahn (RhB) mitteilt.

Erhebliche Verkehrsprobleme gibt es auch in der Zentralschweiz.

Die Züge fahren bis Ilanz und Ersatzbusse bis Sumvitg. Die Räumungsarbeiten sind im Gang. Wegen des vielen Schnees sind auch weitere RhB-Strecken in Graubünden gesperrt. So etwa zwischen Chur und Arosa oder zwischen Klosters Platz und Davos Platz. Diese Sperrungen dauern nach Angaben der RhB voraussichtlich bis am Mittag. Auf beiden Strecken fahren Ersatzbusse.

RhB: «Wir sind pausenlos im Einsatz» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Unser grösstes Problem sind derzeit die starken Winde», sagt RhB-Sprecherin Yvonne Dünser gegenüber SRF News. In den oberen Lagen habe es sehr grosse Schneeverfrachtungen gegeben. Erschwert würden die Räumungsarbeiten dadurch, dass es bis weit hinauf geregnet habe und der Schnee nun sehr schwer sei. «Unsere Leute sind seit gestern pausenlos im Einsatz.» Doch die Situation sei schwierig: Umgefallene Bäume müssten weggeräumt werden, ausserdem wehe der stürmische Wind immer wieder alles zu. Die RhB hofft trotzdem, dass einige Strecken bis am Montagmittag wieder geöffnet werden könnten.

Wegen Lawinengefahr bis auf weiteres gesperrt ist auch die Bahnstrecke Davos-Filisur. Die Strecke wird mit Bussen bedient. Auch Strassenverbindungen in Seitentäler Graubündens sind wegen des Schnees gesperrt, wie der Kanton schreibt. Auf einigen Verbindungen sind Schneeketten Pflicht.

Teils sehr grosse Lawinengefahr Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Lawinengefahr, Link öffnet in einem neuen Fenster ist vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in mehreren Gebieten auf die höchste Stufe 5 angehoben worden. Diese Gefahrenstufe herrscht nur sehr selten. Grossflächig wurde sie das letzte Mal im Januar 2018 und davor im Lawinenwinter 1999 herausgegeben.

Auch die Bahnstrecke über den Albulapass ist zwischen Bever und Spinas unterbrochen. Wer ins Oberengadin reisen will, muss ab Chur und Landquart über die Vereina-Linie ins Unterengadin und von dort ins Oberengadin reisen. Auf der Albulastrecke fahren die Züge zwischen Chur und Filisur. Zwischen Filisur und Bergün fahren Ersatzbusse.

In der Zentralschweiz ist der Bahnverkehr zwischen Andermatt und Realp unterbrochen, auch die Strasse nach Andermatt ist gesperrt. Der Furka-Autoverlad ist eingestellt.

Schwägalp bleibt gesperrt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auf der Schwägalp herrscht noch immer Lawinengefahr. Der Zugang bleibt für Fahrzeuge und Fussgänger gesperrt, wie die Ausserrhoder Polizei informierte.

Laut Polizeisprecher Hanspeter Saxer ist die Strasse zur Schwägalp ab Passhöhe gesperrt.

Bis Freitagabend wurde mit Sondierstangen nach allfälligen Verschütteten gesucht, obwohl es keine Vermissten gab. Seither wurden die Schneemassen und die beschädigten Fahrzeuge mit schwerem Gerät weggeräumt.

Schulfrei im Obertoggenburg

Wegen der angekündigten Schneefälle erhalten rund 130 Schüler aus dem Obertoggenburg im Kanton St. Gallen am Montag und Dienstag schulfrei. Für die Kinder von Unterwasser und Alt St. Johann könne die Sicherheit auf dem Schulweg aufgrund der Wetterlage nicht gewährleistet werden, sagte der zuständige Schulleiter. Einige Kinder müssen, um den Schulbus zu erreichen, zu Fuss bis zu 30 Minuten durch den Schnee gehen.