Wenn's mit dem Velo nicht geht, nehme ich eben die Ski: Ein Amerikaner, der vor rund fünf Jahren von New Jersey in die Schweiz gezogen ist, sieht das Schneetreiben pragmatisch – und macht das beste daraus. SRF-Redaktor Simon Hutmacher hat den Mann per Zufall in Uster angetroffen:

Die Bahnverbindung bleibt auf dieser Strecke bis auf Weiteres geschlossen. Die Mitarbeitenden der Rigi Bahnen sind mit Reparaturarbeiten beschäftigt, wegen des unzugänglichen Geländes nehmen die Arbeiten jedoch viel Zeit in Anspruch. Alle anderen Bahnen der Rigi Bahnen sind in Betrieb.

Der starke Schneefall hat auch die Zahnradbahn von Arth-Goldau nach Rigi Kulm zum Erliegen gebracht. Dies schreiben die Rigi Bahnen in einer Mitteilung. Aufgrund der Schneelast und des starken Windes sind in der Nacht auf Freitag mehrere Bäume auf die Fahrleitung der Zahnradbahn gestürzt und haben diese stark beschädigt.

Heruntergefallene Äste beschädigten Stromleitungen und in der Stadt Schaffhausen fiel ein Strommast um. Auch der öffentliche Verkehr war am Freitagvormittag noch teilweise eingeschränkt. Linien fielen ganz aus oder Haltestellen wurden nicht bedient.

Bei der Schaffhauser Polizei und der Feuerwehr laufen die Telefone heiss. Auf dem Kantonsgebiet sind Dutzende Bäume auf Strassen, geparkte Autos und Stromleitungen gestürzt. In der Nacht auf Freitag fielen Bäume auf die Fahrbahn der A4 und den Veloweg zwischen Schaffhausen und Thayngen, wie die Polizei mitteilt. In Neuhausen am Rheinfall kippten Bäume auf geparkte Autos.

Auch an der Schindlerstrasse in Zürich ist wegen der vielen Äste fast kein Durchkommen mehr.

SRF / Noemi Bertet

In Zürich gab es mehr als 450 Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume und steckengebliebene Fahrzeuge. Aus diesen Gründen ist auch das Zürcher Tram- und Busnetz weiterhin lahmgelegt. «Die vielen herabfallenden Äste haben zahlreiche Fahrleitungen beschädigt. Das macht uns am meisten Sorgen», sagte heute Mittag eine VBZ-Sprecherin gegenüber SRF.

Ab Samstag nimmt die Stadt Dietikon den tiefst gelegenen Skilift der Schweiz in Betrieb. Der Skilift fahre seit Februar 2017 zum ersten Mal wieder, wie die Stadt mitteilt. An rund 40 Bügeln können sich Ski- und Snowboarder in die Höhe ziehen lassen. Die rund 180 Meter lange Piste kann auch als Schlitten- oder Bobstrecke genutzt werden.

Am meisten geschneit habe es in der Nacht im Osten, also in der Zentralschweiz und am östlichen Alpennordhang. Lucas rät deshalb von Ausflügen abseits der gesicherten Pisten ab. «Wir erwarten auch heute noch spontane Lawinenaktivität. Allgemein hat der Niederschlag aber etwas nachgelassen.»

Mancherorts schneit es in der Schweiz weiter – dazu kommt der Wind: Die Lawinengefahr steigt, wie Célia Lucas vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos (SLF) erklärt. «Wir haben sehr verbreitet die Gefahrenstufe 4, also grosse Lawinengefahr. Nur in den Voralpen, im Jura, ganz im Süden und ganz im Westen gibt es ein paar Flecken, wo nur erhebliche Gefahr herrscht, aber grösstenteils ist die Situation heute wirklich gefährlich.»

Der heftige Schneefall in der Schweiz beeinträchtigt Strassen- und Schienenverkehr. Am Hauptbahnhof Zürich herrscht mittlerweile ein Chaos, die meisten Zugverbindungen haben Verspätungen, wie der Anzeigetafel zu entnehmen ist.

In der Walliser Region Goms kann wegen der Schneemassen keine Postzustellung erfolgen. Zudem wurde die Zustellung in derRegion Winterthur aus Sicherheitsgründen grösstenteils abgebrochen. Man versuche zu verteilen, was möglich ist, sagte ein Postsprecher. Ein Update der Post dazu, wo Zustellungen derzeit möglich sind und wo nicht, gibt es hier, Link öffnet in einem neuen Fenster .

«Flockdown» statt Lockdown: In einigen Regionen müssen Kundinnen und Kunden der Post wegen des Schnees aktuell länger auf ihre Briefe und Pakete warten. In der Ostschweiz und in Graubünden ist die Postzustellung zum Teil nur eingeschränkt möglich. In der Region Sargans, Landquart und vorderes Prättigau würden heute nur Express-Sendungen zugestellt, heisst es bei der Post. Je nach Schneeverhältnissen werde die Post morgen geliefert.

Mittlerweile ist die Schneefallgrenze im Westen bis in tiefere Lagen gesunken und der Regen schlägt in Schnee um.

«Der Morgen war trist, von Schnee konnten wir hier lange nur träumen», sagt Marielle Gygax, SRF-Reporterin aus Bern. Inzwischen habe sich der Regen allerdings in Schnee verwandelt, der seit etwas mehr als einer Stunde auch liegenbleibt. «Von grossen Schneemassen kann in Bern noch nicht die Rede sein, zumindest im Seeland und Mittelland nicht. Das Berner Oberland oder das Emmental sehen deutlich weisser aus», so Gygax.

Ein grosser Teil der Schweiz versinkt im Schnee, doch lange nicht allen Gebieten geht es so. In der Westschweiz – unter anderem in Genf, Bern und Solothurn – fiel auch heute Morgen lange Zeit noch kein Schnee, sondern Regen.

Speziell in der Ostschweiz, also in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden gab es sehr viel Schnee. «Etwa 30 Zentimeter sind es in dort im Flachland. In den Alpen gab es 60 bis 80 Zentimeter. Das ist schon ziemlich aussergewöhnlich und kommt nur etwa alle 20 Jahre vor», betont SRF-Meteorologe Jan Eitel im Interview .

Es fallen rekordverdächtige Schneemengen

72 Zentimeter Neuschnee in Disentis, 60 Zentimeter auf dem Weissfluhjoch (GR), 55 Zentimeter in Ilanz: Derzeit fallen in der Schweiz rekordverdächtige Schneemengen – auch im Flachland, wo es lokal über 30 Zentimeter Neuschnee gab. In Zürich-Kloten (33 Zentimeter) wurde seit Messbeginn (1958) nur zweimal mehr Schnee in 24 Stunden gemessen. Im Jahr 2006 gab es an einem Tag im März 48 Zentimeter.

In den Glarner Alpen, in Elm, sei besonders viel Schnee gefallen, erklärt Jan Eitel von SRF Meteo. «Hier wurden innerhalb der letzten zwei Tage 96 Zentimeter Schnee gemessen. Das ist Platz zwei, gemessen wird dort seit 1960. «Aber auch sonst gabs in den zentralen und östlichen Alpen im hochalpinen Bereich zum Teil mehr als einen Meter Neuschnee», so der Meteorologe. Bis heute Nachmittag schneit es vielerorts noch weiter.