Der Ticker startet um 12:43 Uhr

14:41 Schadensmeldungen im Thurgau und im Kanton Baselland im dreistelligen Bereich In verschiedenen Kantonen gingen Hunderte Schadensmeldungen ein. So berichtete etwa die Kantonspolizei Thurgau von rund 100 Meldungen bis Montagmittag – wobei die meisten umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste beträfen, die teilweise Strassen blockierten. Gleichzeitig führte die Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) bis zu 200 Schadenmeldungen an, die mehrheitlich Schäden an Dächern und Gebäudeteilen sowie umgestürzte Gebäude geltend machten. Die Versicherung ging vorerst von einer Schadenhöhe von schätzungsweise 800'000 Franken aus.

14:35 Keine Schifffahrt nach Deutschland Der Betrieb der Bodensee-Fähre zwischen Romanshorn (TG) und Friedrichshafen (D) wurde wegen starker Winde eingestellt.

14:32 Gotthardtunnel wieder offen Der Gotthardtunnel ist wieder offen, wie Viasuisse mitteilt.

14:28 Umgestürzte Bäume machen Bernmobil zu schaffen Auch Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil spüren den Sturm «Sabine»: Der Bus der Bernmobil-Linie 10 konnte am früheren Montagnachmittag wegen eines umgestürzten Baums nicht mehr zum Ostermundiger Rüti-Quartier fahren. Linie 10 betroffen

14:24 Die Strasse zwischen Rochefort und Corcelles (NE) ist noch immer gesperrt, da in der Nacht mehrere Bäume umgefallen sind und in diesem Gebiet immer noch eine starke Gefahr besteht. Nicht weit von der Strasse entfernt wurde in der Nacht auf heute Montag ein Wohnhaus in Montmollin getroffen. Der Bewohner war beim Sturz aufgewacht und hatte den Notruf gewählt. Legende: Keystone

13:51 Kanton Schwyz wieder mit Strom Die Kantonspolizei Schwyz meldete nach 13.30 Uhr, dass die Stromausfälle im Kanton Schwyz behoben werden konnten. Ein Sprecher der Schwyzer Kantonspolizei bestätigte, dass der Stromausfall in Schwyz im Zusammenhang stand mit dem Stromausfall im Kanton Uri. Die Urner Kantonspolizei war telefonisch nicht zu erreichen. Auf www.alert.swiss heisst es, der Stromunterbruch im Kanton Uri ereignete sich infolge eines Naturereignisses. Auf Bildern verschiedener Online-Medien ist zu sehen, wie es in einem Waldstück oberhalb von Gurtnellen in der Nähe einer Hochspannungsleitung brennt. Schwyz wieder mit Strom Die Stromausfälle im Kanton Schwyz konnten behoben werden. pic.twitter.com/aiY1kUd7hA — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) February 10, 2020

13:50 Vorfälle im Kanton Zug glimpflich verlaufen In Zug wehte der Wind eine Hängematte samt Metallgestell in eine Baumgruppe. In Neuheim wurde ein Dach eines Materiallagers weggeweht. Die Feuerwehr konnte es sichern.

13:35 Extremer Wind auch im Flachland Nicht nur auf den Gipfeln, auch in der Ebene blies der Wind aussergewöhnlich stark. So erreichte der Sturm in Rünenberg (BL) 148 Kilometer pro Stunde. Sturm über dem Brienzersee STURM SABINE fliegt über den Brienzer See #Sabine#Sturm#Wetter#Schweiz@Kachelmannwettrpic.twitter.com/xeFyShfSq0 — Sylvia Michel (@michelphotoCH) February 10, 2020

13:27 Sommerliche Temperaturen In den Alpentälern sorgte der starke Föhn für hohe Temperaturen. So war es in der Nacht in Sachseln OW 20 Grad warm. In Luzern waren es 17.6 Grad, während das Thermometer in Thun 17.1 Grad anzeigte.

13:26 Bisher ein Verletzter Im luzernischen Rickenbach lud ein Mann einen Lagercontainer aus. Dabei wurde er von einem zuschlagenden Tor überrascht und verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

13:25 Auf dem Säntis der kräftigste Wind Vor Mittag hat «Sabine» die Alpen erreicht und zu Windspitzen auf verschiedenen Bergen geführt. Auf dem Säntis wurden über 160 Stundenkilomter gemessen. Windspitzen auf den Bergen #SturmSabine ist in den Alpen angekommen: #Säntis hatte 162 km/h, Eggisthorn/VS 152 km/h, St. Gallen 125 km/h. Jetzt lässt der Wind nach und legt dann auf die Nacht wieder zu. #SturmBilanz^ch pic.twitter.com/qdJWLqL8Kf — SRF Meteo (@srfmeteo) February 10, 2020

13:21 Schulfrei in verschiedenen Kantonen In verschiedenen Regionen der Schweiz halten die Behörden den Schulbetrieb wegen «Sabine» für unzumutbar. Im Kanton Baselland überlässt es der Krisenstab den Eltern, ob der Schulweg sicher genug für ihre Kinder sei. Im Kanton St. Gallen fällt in einzelnen Gemeinden der Unterricht aus, wie auch im Kanton Schwyz und im Kanton Zürich. Dort bleiben in einigen Orten die Schulen geschlossen.

13:20 29 annullierte Flüge am Euroairport Basel-Mülhausen Auch auf dem Euroairport Basel-Mülhausen wirbelt der Sturm den Flugbetrieb durcheinander. Nach Auskunft einer Flughafensprecherin wurden auf dem Euroairport am Montag bis um 10 Uhr 29 von insgesamt 180 Flügen annulliert. Acht weitere Flüge waren verspätet – teils bis zu drei Stunden.

13:07 Fünf Gebäude in Bauma (ZH) niedergebrannt In Bauma ZH brannten fünf landwirtschaftliche Gebäude nieder. Das Feuer griff durch den Sturm ausserdem auch noch auf einen Wald über. Legende: Beat Kälin/SRF

13:06 56 Landungen und 52 Starts abgesagt Am Flughafen Zürich sind mittlerweile 56 Landungen und 52 Starts abgesagt worden. Einige Flugzeuge mussten durchstarten. Für 15 Minuten wurden die Betankung und das Abfertigen der Flugzeuge unterbrochen, wie eine Flughafensprecherin mitteilte. Legende: Keystone

13:04 Gebiete im Kanton Uri ohne Strom Wegen Schäden am Stromnetz sind Gebiete im Kanton Uri derzeit ohne Strom. Dies ist der Webseite www.alert.swiss zu entnehmen. Auch der Talkessel Schwyz und der Raum Arth sind zurzeit von einem Stromausfall betroffen. Legende: alert.swiss

13:00 Diverse Skigebiete in Zentralschweiz geschlossen «Sabine» fordert in der Zentralschweiz auch von den Schneesportlern Geduld oder Verständnis: Zahlreiche Skigebiete bleiben wegen des starken Windes den ganzen Tag geschlossen. Geschlossen sind etwa die Luzerner Skigebiete Sörenberg-Rothorn und die Luftseilbahn Brienzer Rothorn. Ebenfalls zu bleiben alle Anlagen und Pisten in Engelberg (OW) von Trübsee bis Titlis, die Bahnanlagen in den Gebieten Klewenalp (NW), Melchsee-Frutt (OW) sowie der Betrieb der Luftseilbahn zwischen Weggis und Rigi Kaltbad-First. Auch auf dem Pilatus fahren keine Bahnen.

12:58 Zwei Züge in umgestürzte Bäume geprallt Auch der Schienenverkehr ist wegen «Sabine» gestört. In Wald (ZH) ist am Vormittag eine S-Bahn auf dem Weg von Winterthur nach Rüti in einen umgestürzten Baum geprallt. Dabei wurde niemand verletzt. Auch im Berner Jura ist am Morgen ein Zug in einen von Sturm «Sabine» gefällten Baum gefahren. Der Baum war auf die Bahnlinie zwischen Malleray-Bévilard und Moutier gefallen. In der Folge musste der Verkehr auf dieser Linie eingestellt werden. Verschiedene Züge mussten vor umgestürzten Bäumen Halt machen. So etwa in Osslingen (ZH). 00:28 Video Zum Halt gezwungen: Zug in Osslingen Aus News-Clip vom 10.02.2020. abspielen