Wie sinnvoll ist die Maskenpflicht in Läden? Die meisten Experten sind sich heute einig: Die Maskenpflicht ist sinnvoll an Orten, an denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, und das ist in Läden immer wieder der Fall. Die Maske verhindert vor allem, dass angesteckte Menschen infektiöse Partikel verstreuen. Und sie schützt wohl auch die Träger von Masken, wenn auch in begrenztem Mass. Maskentragen ist leicht, schnell machbar und relativ günstig. Aber man darf keine Wunder erwarten: Es ist eine von vielen Massnahmen, um die Ansteckungsketten des Coronavirus zu unterbrechen.

Welche Auswirkungen hat das Maskentragen? Die Zürcher Behörden begründen die Einführung der Masken in Läden auch damit, dass die Bevölkerung damit sensibilisiert werde. Das spielt eine gewisse Rolle, weil das Virus für viele letztlich etwas Virtuelles ist. Man kennt nicht unbedingt jemanden, der angesteckt wurde. Man liest zwar von Fällen, aber man erlebt es nicht unbedingt selbst. Aber wenn man die Masken um sich herum sieht und auch eine trägt, dann wird man daran erinnert: Das Virus ist noch da.

Welche Rolle spielen Läden bei der Virusverbreitung? Die Hinweise sind deutlich, dass viele Ansteckungen in Innenräumen stattfinden. Es spielt eine grosse Rolle, wie gut durchlüftet diese Räume sind. In schlecht belüfteten Räumen können infektiöse Aerosole sehr lange in der Luft hängen bleiben, zum Teil für Stunden. Und es gibt Hinweise, dass ungeeignete Lüftungen, die infektiöse Partikel zum Beispiel in eine Richtung blasen, zu Ansteckungen führen können. Das heisst, wie gefährlich ein bestimmter Laden ist, kann sehr unterschiedlich sein. Aber Masken können solche Gefahren verringern.

Quelle: Kantone Maskenpflicht in Einkaufsläden Begrenzung Menschenansammlungen Verschärfte Ausweiskontrollen in Clubs und Bars Covid-19-Massnahmen in den Kantonen GE VS TI GR GL ZG OW NW VD NE JU SO BS AG ZH SG AI BL SZ UR BE LU FR TG SH AR

Welche Erfahrungen machen Kantone mit Maskenpflicht? Das ist nicht so einfach zu sagen, vor allem, weil sich beim Contact Tracing kaum je Fälle auf Läden zurückführen lassen. Viele wissen nicht, ob es genau dieser Laden war, in dem sie sich angesteckt haben. Man kann auch nicht so leicht Studien darüber machen. Es bleiben Fallbeispiele, in denen Wissenschaftler durch Zufall auf einen Laden oder andere Innenräume wie etwa Restaurants gekommen sind, in denen eine Verbreitung stattgefunden hat. Diese Fälle wurden untersucht und man konnte schon einiges daraus lernen. Und es gibt Experimente, bei denen Ansteckungen in Innenräumen simuliert werden.

Wieso tut sich die Schweiz bisher eher schwer mit Masken? Das liegt vor allem an den Behörden, die ungern solche Massnahmen verhängen. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel in Deutschland alle Leute die Masken lieben. Es gibt dort auch Maskenverweigerer und Diskussionen. Dort setzen die Behörden das Obligatorium härter durch als bei uns – mit Polizei und Bussen. In der Schweiz scheinen die Menschen darauf zu warten, bis die Behörden reagieren. Vor der Pflicht hatte kaum jemand im ÖV eine Maske auf, jetzt aber schon. Und man hört eigentlich kaum von irgendwelchen Problemen damit.