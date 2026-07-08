Wegen des Viertelfinalspiels der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Argentinien haben mehrere Schweizer Städte und Kantone die Nacht auf Sonntag zur Freinacht erklärt.

Damit fällt die Sperrstunde für alle Gastronomiebetriebe weg.

Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird am frühen Sonntagmorgen um drei Uhr Schweizer Zeit in Kansas City angepfiffen.

In Zürich traf die zuständige Stadträtin Karin Rykart den Entscheid, wie die Stadt mitteilte. Alle Restaurants dürfen um 3 Uhr nachts geöffnet sein und den Match drinnen übertragen. «Public Viewings, Gartenwirtschaftsbetriebe auf privatem Grund und Boulevard-Cafés auf öffentlichem Grund» dürfen das Spiel demnach auch draussen übertragen.

Legende: Ob drinnen – wie hier in der Maag Halle während des Achtelfinales – oder draussen: In Zürich steht eine Freinacht an. KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Ob im Kanton Zürich eine zweite Stadt eine Freinacht bewilligt, ist bisher nicht klar: Der Winterthurer Stadtrat will zu diesem Thema erst am Donnerstag informieren.

Im Kanton Bern dürfen die Wirte ihre Gäste die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag bewirten. In einer Mitteilung appelliert der Kanton jedoch an die Fans, Rücksicht auf die Anwohnenden zu nehmen.

Legende: Die Freude war nach dem Sieg im Achtelfinale gross – wie hier in Lausanne. Ob aber am Sonntagmorgen um 5 oder 6 Uhr alle Anwohner Freude an Autokorsos hätten, darf bezweifelt werden. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

In Basel-Stadt informierte das Bau- und Verkehrsdepartement über die Freinacht. Auch im Kanton Jura wird es eine Freinacht geben.

Legende: Gemütlich draussen sitzen, die Schweizer Nati anfeuern und dazu trinken und essen: In Thun war das nicht nur beim Spiel gegen Kolumbien möglich – auch beim Match gegen Argentinien ist es erlaubt. Keystone /Peter Schneider

Im Kanton Luzern dürfen Gastrobetriebe das Spiel drinnen und draussen übertragen. Dafür ist gemäss Staatskanzlei die übliche Bewilligung der Polizei nötig. Die Stadt Luzern ist bereit, den drei bewilligten Public Viewings eine Ausnahmeregelung zu bewilligen.

In Chur beschloss die Stadtregierung, dass Betriebe in der Ausgangsmeile Welschdörfli, die normalerweise um drei Uhr schliessen müssen, das Spiel im Innenbereich zeigen dürfen. Alle anderen Betriebe, die normalerweise vor drei Uhr schliessen, dürfen das Spiel ebenfalls zeigen. Sie müssen aber eine Einzelbewilligung für die Verlängerung der Polizeistunde beantragen.

Legende: Normalerweise bevölkern um diese Zeit Musikfans die Piazza Grande in Locarno, wie hier beim Auftritt von Gianna Nannini 2025. Zumindest für eine Nacht übernehmen auf Sonntag die Fussball-Fans. KEYSTONE/TI-PRESS/MASSIMO PICCOLI

Ein grosses Public Viewing morgens um drei Uhr auf der Piazza Grande wird es in der Nacht auf Sonntag in Locarno geben. Die Veranstalter des Musikfestivals «Moon & Stars», das am Donnerstag beginnt, ersuchten die Locarneser Stadtbehörden schon vor dem Schweizer Achtelfinalspiel um die entsprechende Bewilligung. Die Stadt sagte Ja.

Legende: Auch in Genf wird wieder gefeiert – wie hier während des Spiels gegen Algerien. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Auch die Bars, Cafés und Restaurants im Kanton Genf können die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag geöffnet bleiben. Das Departement für Wirtschaft, Arbeit und Energie entschied, vom Gesetz über die Restauration, den Ausschank von Getränken, die Beherbergung und die Unterhaltung abzuweichen. Dieses sah am Wochenende eine Schliessung um zwei Uhr vor.