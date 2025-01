Arbeitslosigkeit steigt in der Schweiz an

Die Arbeitslosigkeit hat in der Schweiz im vergangenen Jahr zugenommen, nachdem sie 2023 noch auf ein sehr tiefes Niveau gefallen war.

Im Monat Dezember allein hat sich der Anstieg der Arbeitslosenquote primär saisonal bedingt fortgesetzt.

Ende Dezember waren schweizweit bei den Regionalen Arbeits­vermittlungs­zentren (RAV) 130'293 Personen arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Das waren 9179 oder 7.6 Prozent mehr als im November. Gegenüber dem Vorjahr kletterte die Arbeitslosenzahl um 23'434 oder 22 Prozent in die Höhe.

Die Arbeitslosenquote stieg auf 2.8 Prozent von 2.6 Prozent im November. In den Wintermonaten nimmt die Quote in der Regel zu, da beispielsweise Baustellen stillstehen. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote bei 2.6 Prozent. Ein Jahr zuvor, also im Dezember 2023, hatte die Quote bei 2.3 Prozent und bereinigt bei 2.2 Prozent gelegen.

Höhere Zahlen im Jahresdurchschnitt

Die Arbeitslosigkeit hat 2024 während des Jahres nach davor sehr tiefen Werten stetig zugenommen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt im Gesamtjahr laut dem Seco bei 2.4 Prozent. Das sind 0.4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Damals hatte dieser Wert mit zwei Prozent das tiefste Niveau seit 2001 (1.7 Prozent) erreicht.

Legende: Bei den Regionalen Arbeits­vermittlungs­zentren (RAV) waren Ende Dezember schweizweit 130'293 Personen arbeitslos gemeldet. KEYSTONE/Gaetan Bally

In absoluten Zahlen waren im vergangenen Jahr im Durchschnitt 112'563 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Damit habe sich der seit Mitte 2023 beobachtete Trend von leicht steigenden Arbeitslosenzahlen im Jahr 2024 fortgesetzt, schrieb das Seco.