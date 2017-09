Nicht am Ziel eingetroffen

Seit heute Morgen vermisst die Schweizer Armee ein Flugzeug des Typs PC-7.

Die Maschine war von Payerne VD gestartet und traf in Locarno nicht zum erwarteten Zeitpunkt ein, wie die Armee mitteilt.

Die Suche nach der vermissten Maschine und ihrem Piloten läuft auf Hochtouren.

Das Propellerflugzeug hob laut einem Armeesprecher kurz nach 8 Uhr vom Flugplatz Payerne ab und hätte kurz nach 9 Uhr in Locarno eintreffen sollen. An Bord befand sich demnach nur der Pilot.

Für die Suche stehen aktuell drei bis vier Helikopter mit Wärmebildkameras sowie eine PC-7 im Einsatz. Bisher habe ein Absturzgebiet jedoch noch nicht eingegrenzt werden können, heisst es bei der Armee.

Keine permanente Radarüberwachung

Die Trainingsflugzeuge, die bis zu zwei Personen Platz bieten, werden nicht permanent mit einem Radar überwacht. Der Pilot meldet sich am Abflugort ab und danach am Ankunftsort wieder an.