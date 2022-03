Ein kleines Quiz: Ein Mieter in Zürich hat einen Mietvertrag unterschrieben und ist, kaum war die Tinte trocken, gegen seinen neuen Vermieter vor Gericht gezogen. Der Mieter sagte, der Mietzins, zu dem er soeben vertraglich zugesagt hatte, sei viel zu hoch. Der Vermieter bestand aber darauf, dass zu bezahlen sei, was im Vertrag steht. Wer bekam Recht? Der Mieter.

Was wie ein eklatanter Verstoss gegen Treu und Glauben klingt, war deshalb rechtens, weil der Vermieter für die Wohnung neu 2400 Franken verlangte – pro Monat 400 Franken mehr, als der alte Mieter bezahlt hatte. Die Wohnung wäre für den neuen Mieter also pro Jahr 4800 Franken teurer gewesen, als für seinen Vorgänger.

In Zürich gibt der Wohnungsmarkt das her, hatte sich der Vermieter gedacht und die Wohnung statt für die bisherigen 2000 Franken für 2400 Franken ausgeschrieben. Aber was der Markt hergibt, ist im Schweizer Mietrecht nicht das massgebende Kriterium. Das Schweizer Mietrecht gibt für Mietwohnungen einen Renditedeckel vor: Der Gewinn, den ein Vermieter aus einer Mietwohnung ziehen darf, ist gedeckelt.

Studie zeigt zu hohe Mietrendite

78 Milliarden Franken – so viel sollen Mieterinnen und Mieter in den letzten 15 Jahren zu viel Miete bezahlt haben. Das sagt eine Studie, die der Mieterverband kürzlich vorstellte. Der oben beschriebene Mechanismus – zu hohe Mietrendite – kann ein Grund sein für diese zu viel bezahlten Mietfranken. Denn die wenigsten Mieter wissen von ihrem Recht, zu hoch angesetzte Anfangsmieten anfechten zu dürfen.

Der wahrscheinlich noch wichtigere Grund für die mutmasslich Milliarden zu viel bezahlter Mieten ist, dass Mieterinnen und Mieter Mietzinssenkungen, die ihnen zustehen, nicht einfordern – also selber schuld sind.

Jedes Mal, wenn der sogenannte Referenzzinssatz gesenkt wird – und in den letzten zehn Jahren ging er stetig abwärts – haben Mieter Anrecht auf eine entsprechende Zinssenkung. Beim Mieterverband aber weiss man: Viele Mieter wollen dem Vermieter kein entsprechendes Begehren auf Mietzinssenkung schicken.

Hauseigentümerverband widerspricht

Beide Mechanismen – Renditedeckelung und Referenzzins – könnte man einem Kontrollmechanismus unterwerfen, sodass Mieter ihr Recht nicht mehr extra einfordern müssen, sondern einfach erhalten. Genau dagegen aber wehrt sich der Hauseigentümerverband HEV seit Jahren.

Der HEV bestreitet auch die Richtigkeit der oben erwähnten Studie – die Mieter würden nicht zu viel bezahlen. Allerdings sind die Berechnungsgrundlagen der Studie nachvollziehbar und sie richtet sich am offiziellen Mietpreisindex des Bundesamtes für Statistik aus.

SP spricht von «volkswirtschaftlichem Skandal»

Die SP will nun einen Runden Tisch einberufen, an dem nicht nur Vermieter und Mieter, sondern auch Sozialpartner und Branchen-Vertreter wie Gastrosuisse Platz nehmen sollen. Denn sollten tatsächlich Milliarden pro Jahr zu viel an Mieten bezahlt werden, würde die SP zu Recht von einem volkswirtschaftlichen Skandal sprechen. Es würde bedeuten, dass den Konsumenten – was Mieterinnen und Mieter ja sind – jährlich Milliarden entzogen werden und diese statt zum Beispiel im Restaurant bei den Immobilienbesitzern landen.

Sollte der Runde Tisch zustande kommen, ist es auch am Hauseigentümerverband, die Studie des Mieterverbandes nicht nur zu bestreiten, sondern mit harten Zahlen vom Tisch zu wischen. Gelingt dies nicht, spricht nichts gegen einen staatlichen Kontrollmechanismus, der nichts weiter tut, als für die Einhaltung des Mietgesetzes zu sorgen.

Übrigens: Im eingangs erwähnten Beispiel ist die Wohnung später erneut für 2400 Franken ausgeschrieben worden. Obwohl das Gericht eindeutig feststellte, dass der Mietzins von 2400 Franken nicht rechtens ist.

Michael Perricone Stv. Leiter Inlandredaktion, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Michael Perricone ist stellvertretender Leiter der Inlandredaktion von SRF TV. Zuvor arbeitete er als Autor und Produzent bei der «Rundschau» und war stellvertretender Redaktionsleiter von «10 vor 10».