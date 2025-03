Bild 1 von 4. Er hat die meisten Vorstösse im Ständerat eingereicht: Mauro Poggia (MCG/GE) hat 13 Vorstösse in der laufenden Legislatur eingereicht. So will er beispielsweise, dass die Notfallpauschalen von Hausarztpraxen weiterhin ausserhalb der regulären Öffnungszeiten abgerechnet werden können. Dafür hat er eine Motion eingereicht.

Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer.

1 / 4