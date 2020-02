Ein Grund für den vermehrten Zuzug ausländischer Psychiater ist der Mangel an einheimischem Nachwuchs. Ärztinnen und Ärzte, die in der Schweiz ihr Medizinstudium abschliessen, interessieren sich kaum noch für den Facharzttitel «Psychiatrie und Psychotherapie». Das das Ergebnis einer weiteren Auswertung von Daten des Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF, Link öffnet in einem neuen Fenster durch die SRF-Gesundheitssendung «Puls».

Die Auswertung der von den Kliniken 2019 gemeldeten Daten der ärztlichen Assistenzstellen zeigt: Während im grössten Fach «Allgemeine Innere Medizin» 65 Prozent Assistenzärzte ein Schweizer Arztdiplom haben, sind es im zweitgrössten Fach «Psychiatrie und Psychotherapie» nur 25 Prozent – das ist der tiefste Schweizer-Anteil der grössten medizinischen Fachbereiche.

Vergleich Assistenzstellen der grössten Medizinbereiche Fachrichtung Total Stellen 2019 Mit CH-Arzt-diplom mit EU-Arzt-diplom mit Nicht-EU-Arzt-diplom Total EU & Nicht-EU Allgemeine Innere Medizin 3519 64.6% 32.4% 3.0% 35.4% Psychiatrie und Psychotherapie 1416 25.0% 61.1% 13.9% 75.0% Chirurgie 1118 49.1%

49.0% 1.9% 50.9% Anästhesiologie 657 65.1% 33.8% 1.1% 34.9% Gynäkologie und Geburtshilfe 636 41.8% 55.5% 2.7% 58.2% Quelle: SIWF-Statistik, 2019

Noch 2009 lag der Schweizer Anteil bei 37 Prozent – doch dieser Anteil ging seither kontinuierlich zurück, obschon die Psychiatrische Fachgesellschaft SGPP seit mehren Jahren versucht, mehr Schweizer Jungärztinnen und -ärzte für das Fach zu begeistern.

Doch laut Julius Kurmann, Weiterbildungsverantwortlicher der SGPP, hat die Psychiatrie ein schlechtes Image. Die Ausbildung zum Facharzttitel daure auch lange, sei teuer, und man müsse sich im Unterschied zu anderen medizinischen Fächern als «ganzer Mensch eingeben».

Der Mangel an Schweizer Ärztinnen und Ärzten zeigt sich vor an allen in Kliniken und Ambulatorien – also dort, wo es um anspruchsvolle Notfälle in akuten Krisen und um heikle Zwangseinweisungen geht. Während ihrer sechsjährigen Facharztausbildung arbeiten dort viele Assistenzärzte im direkten Patientenkontakt.

Weniger Deutsche – mehr Nicht-EU

Wurde in früheren Jahren noch Stellen mit Ärzten aus den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Frankreich (Romandie) besetzt, müssen viele Kliniken ihr Arztpersonal mittlerweile auch ausserhalb der EU rekrutieren. Auch das zeigt die «Puls»-Datenauswertung.

Betroffen sind besonders Kliniken ausserhalb der grossen Zentren. So haben die Psychiatriedienste des Kantons Aargau sowie des Kantons Solothurn mittlerweile rund 40 Prozent Ärztinnen und Ärzte mit einem Nicht-EU-Diplom in ihren Diensten.

Bei den Psychiatrischen Diensten St. Gallen Süd sind es sogar 45 Prozent. Dort kommen die meisten dieser Ärztinnen und Ärzte aus Serbien, weitere aus Russland, Sri Lanka, Ägypten oder Tunesien.

Für die Klinik bedeute das einen grösseren Aufwand, sagt Angela Brucher, Chefärztin Psychiatrie-Dienste Süd gegenüber «Puls». Gerade zu Beginn müssten diese Assistenten enger betreut werden und würden durch erfahrene Oberärzte, aber auch durch das Pflegepersonal unterstützt.

Zudem habe man mit der Migros-Klubschule ein Angebot für vertiefende Deutschkurse aufgebaut. Grundsätzlich werden für ausländische Ärztinnen und Ärzte bei der Anstellung Deutschkenntnisse auf B2-Niveau vorausgesetzt.

