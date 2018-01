Gotthard. Die Gotthard-Autobahn A2 war bis vor 19 Uhr zwischen Erstfeld und Airolo gesperrt. Bei Gurtnellen war zuvor eine Schlammlawine niedergegangen und hatte ein Fahrzeug getroffen. Laut Lukas Eggimann vom Amt für Forst und Jagd in Uri, rechnen sie nicht mit weiteren Mürgangen auch angesichts der Wetterprognosen. «Es hat aber noch loses Material, dass wir im Auge behalten müssen. Wir sind auch daran diese Lücke jetzt mit Sofortmassnahmen zu sichern.» Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar.

Bei Gurtnellen ist die A2 verschüttet.

Zermatt (VS). Die Strasse und die Bahnlinie sind von Täsch nach Zermatt wegen der Lawinengefahr gesperrt, wie es auf der Webseite von Zermatt heisst. Zwischen Täsch und Zermatt bleibt der Bahnverkehr bis mindestens Mittwochnachmittag gesperrt. Auf der Bahnstrecke Visp-Täsch verkehrt bis mindestens Mittwochabend Bahnersatz. Das Bergdorf bleibt von der Aussenwelt abgeschnitten. Laut Angaben der Webseite können seit Dienstag Vormittag Personen aus Zermatt mit dem Helikopter ausgeflogen werden.

Wie Bruno Jelk, der Lawinenverantwortliche des Mattertals, gegenüber SRF sagt, werden am Dienstagnachmittag Lawinen gesprengt. Es kämen zirka 50 Sprengladungen zum Einsatz. Erst nach den Sprengungen könne entschieden werden, ob man mit dem Aufräumen beginnen kann.

Andermatt (UR). Auch Andermatt war aufgrund der Lawinengefahr weder mit dem Zug noch mit dem Auto erreichbar. Die Strasse zwischen Niederwald und Oberwald bleibt bis Mittwochmorgen gesperrt. Die Regionalzüge fallen zwischen Niederwald und Hospental aus. Auf der Strecke Niederwald – Hospental ist keine Ersatzbeförderung möglich.

Simmental (BE). Bei Weissenburg hat ein Murgang Strasse und Schienen verschüttet. Der Strassenverkehr wird umgeleitet, die Bahnstrecke ist unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Die Berner Kantonspolizei weiss von keinen Verletzten.

Kandersteg (BE). Wieder geöffnet werden konnte der Autoverlad der BLS am Lötschberg. Die Autozüge verkehrten laut Mitteilung der BLS via Stundentakt. Der Regionalverkehr zwischen Kandersteg und Brig ist unterbrochen. Reisende sollen den Umweg über Spiez nehmen.

Solothurn (SO). Auf der Strecke Solothurn – Moutier ist in der Nacht auf Dienstag durch einen Erdrutsch ein Zug entgleist. Zwischen Lommiswil und Oberdorf verkehren deshalb keine Züge mehr. Laut der Kantonspolizei dürfte die Bergung des Zuges aufwendig werden.

Saastal (VS). Die Strasse zwischen Visp und Stalden ist schneebedeckt aber in beiden Richtungen offen. Am Dienstag bleiben die Bahnanlagen und Pisten in Saas-Fee aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Leukerbad (VS). Die Zufahrtsstrassen nach Leukerbad, Inden- Leukerbad sind offen ab Mittwoch, 24. Januar, ab 10 Uhr. Markus Rieder von der Kantonspolizei Wallis sagt gegenüber SRF, dass viele der gesperrten Strassen im Verlauf des Tages wieder befahrbar sein werden.

Simplon (VS). Die Fahrt über den Simplonpass ist wieder möglich.

Engadin (GR). Laut dem TCS sind im Engadin die Strassen zwischen Brail und Zernez offen und schneebedeckt. Doch zwischen Martina und Pfunds bleibt sie in beiden Richtungen gesperrt, wegen starken Schneefall. Auch der Lukmanier- und der Ofen-Pass sowie zahlreiche Kantonsstrassen sind nicht befahrbar.

Samnaun (GR). Die Bündner Strassen nach Samnaun sind schneebedeckt – zwischen Spissermühle und Samnaun in beiden Richtungen. Doch die Kantonsstrasse zwischen Spissermühle und Vinadi ist gesperrt.

