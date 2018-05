Das Unglück im Gebiet der «Pigne d'Arolla» im Unterwallis hat bisher sechs Tote gefordert.

Drei stark unterkühlte Skitourengängerinnen befinden sich nach Angaben der Kantonspolizei Wallis «in besorgniserregendem Zustand» im Spital.

Die übrigen fünf Berggänger erlitten nur leichte Unterkühlungen, eine Person konnte das Spital bereits verlassen.

Fünf der Opfer stammen aus Italien, ein weiteres aus Bulgarien.

Die Ereignisse an der «Pigne d'Arolla» oberhalb von Arolla (Gemeinde Evolène VS) in der Nacht auf Montag nehmen immer dramatischere Ausmasse an: Wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag meldete, war der in den Felsen unweit der nahen SAC-Hütte «Cabane des Vignettes» abgestürzte Mann der Führer der einen zehnköpfigen Skitourengruppe.

Keine Sicht von der Hütte aus

Zusammen mit einer anderen vierköpfigen Gruppe wurden sie nur rund 400 bis 500 Meter von der schützenden Hütte entfernt von einem Sturm überrascht und konnten diese nicht mehr erreichen. Sie mussten die Nacht deshalb auf 3000 Metern Höhe bei Minustemperaturen von 5 bis 10 Grad in den Felsen verbringen. Dabei starben vier Personen.

Die andern konnten die vom Hüttenwart alarmierten Retter am Montagmorgen mit Helikoptern ins Tal fliegen.

Trotz der Nähe konnten sie von der SAC-Hütte aus wegen des Sturms weder gehört noch gesehen werden. Sie waren nach Angaben der Retter auf einer Länge von etwa 30 Metern verteilt und versuchten, sich so gut wie möglich zwischen den Felsen vor dem Sturm zu schützen.